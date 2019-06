E3 2020 | annunciate le date della prossima edizione

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) L'E3 2019 è ormai terminato, ma l'Entertainment Software Association (ESA) ha da poco annunciato leper l'E3 del prossimo anno, che si svolgerà dal 9 all'11 giugno, riporta VG247.com.Una domanda che non ha risposta è dove avrà luogo l'E3. Il futuromanifestazione al Convention Center di Los Angeles è incerto dal 2017, quando il CEO dell'ESA Mike Gallagher disse che l'organizzazione avrebbe potuto decidere per altre location se la sede non avesse "aggiornato e modernizzato" la struttura. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dall'E3 del prossimo anno, le nuove console Sony e Microsoft dovrebbero raggiungere il mercato nel, quindi le macchine next-gen probabilmente domineranno lo show. Sony non ha partecipato allo show quest'anno ma a febbraio il boss di Sony, Shawn Layden, disse a Game Informer che solo perché Sony non è stata presente quest'anno non significa che non ...

