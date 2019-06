E ora si rinnovi anche Forza Italia In molti hanno fatto il loro tempo

CorSport : Il Napoli lavora per sei rinnovi : Sono sei i contratti in scadenza da rinnovare. Il Corriere dello Sport fa il punto su tutte le trattative. Il contratto di Albiol scade tra un anno e lui vorrebbe allungarlo per altri dodici mesi. Non è sicuramente una delle priorità del Napoli, dato che a settembre Raoul compirà 36 anni, ma non è impossibile che accada. Anche Callejon, da contratto, dovrebbe restare a Napoli solo un altro anno. Josè di anni ne ha 32 ma è stato ritenuto ...