Dybala sarebbe nel mirino dell' Atletico Madrid | Don Balon | ' Pronti 100 milioni' RUMORS

Juventus - Dybala sarebbe perplesso sul trasferimento all'Inter : In casa Inter sono giorni molto caldi sul fronte mercato. I nerazzurri stanno lavorando assiduamente per cercare di assecondare le richieste del suo nuovo tecnico, Antonio Conte. Ieri c'è stato un nuovo summit di mercato al quale erano presenti l'allenatore e i vertici della società nerazzurra. L'allenatore vorrebbe quasi l'intera rosa a disposizione già per inizio ritiro, fissato per il 7 luglio a Lugano. Mauro Icardi è uno dei giocatori ...

Calciomercato Juve : Sarri e Chiesa sarebbero vicini - ipotesi di uno scambio Dybala-Pogba : Maurizio Sarri sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus mentre la tifoseria si divide ed alcuni oltranzisti non vorrebbero vedere alla guida dei bianconeri l'ex tecnico del Napoli. Ad ogni modo, Paratici non si sbilancia sulle voci in merito all'arrivo dell'attuale allenatore del Chelsea: 'Sarri ha nostalgia dell'Italia? Qui si mangia molto bene.'; 'Stiamo valutando più nomi, ma abbiamo le idee molto chiare', sono alcune delle ...

Calciomercato Juventus - Icardi-Dybala : lo scambio sarebbe tornato di moda : Il Calciomercato della Juventus riparte dallo scambio Icardi-Dybala. La Gazzetta dello Sport di oggi mette in prima pagina la trattativa che inizia a scaldarsi dopo qualche settimana di stallo. L’interesse dei due club per i giocatori non è un mistero. Paratici stima moltissimo Icardi, lo avrebbe portato i bianconero già l’anno scorso ma le condizioni non erano quelle giuste e così non se ne fece nulla. Oggi tutto è cambiato e il bomber ...

Juve - il Bayern Monaco sarebbe pronto ad investire 80 milioni per Dybala : La Juventus in questo momento è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore, ma nel contempo non rinuncia a vagliare le offerte di mercato sia in entrata che in uscita. In questa stagione molti big hanno deluso le aspettative di Massimiliano Allegri e tra questi c'è anche Paulo Dybala, per cui se fosse rimasto, sarebbe stato sicuramente inserito nella lista dei partenti. Nonostante le sue performance siano state piuttosto anonime, il suo ...

Juve - Dybala sarebbe nel mirino di United e Bayern Monaco : La Serie A ha chiuso i battenti decretando gli ultimi verdetti, in alcuni casi inaspettati, come l'approdo dell'Atalanta in zona Champions League, a scapito del Milan. La Juventus, campione d'Italia, si è congedata con la brutta prestazione offerta a Marassi contro la Sampdoria e conclusa con il risultato del 2-0 a favore dei padroni di casa. La gara ha registrato ancora una volta un'altra prestazione anonima di Paulo Dybala che conclude come ha ...

Dybala : Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero interessate - la Juve aspetta le offerte : Paulo Dybala si starebbe allontanando dalla Juventus. Le voci di una sua cessione sono sempre più insistenti e in cima alla fila per l’argentino ci sarebbero Bayern Monaco e Atletico Madrid. Fondamentale per sapere quale sarà il futuro della Joya sarà la decisione sul nuovo allenatore. In settimana Agnelli incontrerà Allegri, le parti sembrano più vicine rispetto a qualche giorno fa, ma non sono escluse sorprese con il sogno Guardiola e ...

Dybala è considerato patrimonio dalla Juve - ma per Allegri sarebbe sacrificabile : La Juventus ha praticamente concluso la stagione con la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, avvenuta prima di Pasqua. I giocatori, ormai quasi senza motivazioni, ultimamente sono scesi in campo con i pensieri proiettati verso le vacanze ormai prossime o tutt’al più al mercato, anche se di quest’ultimo aspetto se ne occupano prevalentemente gli agenti. La Joya vuole vuole il suo ruolo da protagonista Paulo Dybala, al contrario degli ...

Juventus - ci sarebbe un principio di accordo con il Manchester United per Dybala : La prossima settimana, ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Nel summit che ci sarà la prossima settimana oltre a definire in maniera chiara il futuro di Massimiliano Allegri verrà fatto anche il punto sul mercato. Le parti stabiliranno come dovrà essere rinforzata la squadra e quali saranno invece i ...

Juventus - sarebbero state decise alcune cessioni importanti : fra queste si ipotizza Dybala : I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quando ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Dopo il vertice tra il presidente bianconero e il tecnico livornese verranno delineate le linee guida per il futuro. Al momento sembra che non ci saranno scossoni sulla panchina della Juve e Massimiliano Allegri viaggia verso la conferma. Anche se le voci sui suoi possibili sostituti non accennano a diminuire e i ...

Juventus - Dybala sorprende tutti : sarebbe pronto a rifiutare l'Inter : Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila della Juventus in questa stagione è sicuramente il fantasista argentino, Paulo Dybala. C'era grande attesa per la Joya in questa annata, chiamato a fare quel salto di qualità al fianco di un fuoriclasse assoluto come Cristiano Ronaldo. L'arrivo dell'attaccante portoghese, invece, sembra avergli ristretto gli spazi, costringendolo a giocare più lontano dalla porta, cosa che ...

Inter - la Juventus sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Dybala : Inter e Juventus saranno sicuramente protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Entrambe, infatti, dovranno rivoluzionare le rispettive rose. I nerazzurri devono mettere a posto delle situazioni in sospeso, su tutte quelle riguardanti Mauro Icardi e Ivan Perisic, oltre a ritoccare profondamente il centrocampo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ...