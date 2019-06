Doppio ricatto | doppio inganno | trama e cast del film con Jen Lilley

tvzap.kataweb

(Di venerdì 14 giugno 2019) Venerdì 14 giugno, in onda su Rai2 dalle 21.25 in poi, va in onda la produzione americana(in originale Twin betrayal),prodotto per la televisione nel 2018 diretto da Nadeem Soumah.Jessica, giovane divorziata, combatte una battaglia legale per la custodia del figlio contro l’ex marito. Quando un uomo con cui ha passato una notte inizia a ricattarla, Jessica chiede aiuto alla sorella gemella Alessandra.Jen(Il tempo della nostra vita, Disaster Date, General Hospital) è la protagonista e si disimpegna nelruolo di Jessica Klint e della sorella gemella Alessandra Banks. Figlio di Kirk e meno noto fratello di Michael, Peter Douglas (Tigre reale) interpreta Lars Klint mentre c’è Jason Olive (Melrose Place, The Comeback, Quando meno te lo aspetti) nei ...

zazoomblog : Doppio ricatto doppio inganno: trama cast e curiosità del film di stasera - #Doppio #ricatto #doppio #inganno: - RaiDue : ?? Un divorzio e un amaro ricatto mettono a dura prova la vita di Jessica, solo la sorella gemella Alessandra potrà… - nicedhampir : @RaiDue ciao! potreste pubblicare le pubblicità di Doppio Ricatto Doppio Inganno? ???? -