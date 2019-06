ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Doveva diventare un bike day da record d’Europa, per festeggiare i dieci anni dalla proclamazione dellepatrimonio dell’umanità Unesco: più di cento km di strade chiuse al traffico e affidate per qualche ora agli appassionati di bicicletta, per uno splendido tragitto tra cinque passi tra le valli ladine del Trentino, del Veneto e dell’Alto Adige. E invece, dopo che l’amministrazione di Canazei ha fatto dietrofront sulla chiusura delle sue strade, il primo dei ciclo-raduni estivi delle, domenica 16 giugno, torna al solito tragitto tra Campolongo, Falzarego e Valparola, con il consorzio Arabba-Fodom Turismo accanto ad Alta Badia per l’organizzazione. Il grande fiume degli appassionati a duedovrà attendere ancora una settimana per invadere anche il Pordoi, il Sella e il Gardena, riversandosi il 22 giugno sulle strade delle...

Cascavel47 : Dolomiti, la maratona su due ruote è dedicata al domani. E sarà banco di prova di un turismo ‘slow’… - DOLOMITIGOLF : Ore 6.00 Inizia la maratona di golf, i più coraggiosi sono al Dolomiti..... -