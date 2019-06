Docente di giorno | drag queen di notte Storia di Gianmarco | “Così in discoteca racconto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Le parrucche sono vistose, non c’è che dire, e riposano in salotto insieme alle due lauree in Lettere. È qui, nel suo piccolo appartamento nel centro di Bologna, che dopo un’abbondante ora di truccoMarabini, insegnante di 30 anni, si trasforma in Kaya Mignonne. “Sono aspirantedidi. E sono felice di fare entrambe le cose”. Dopo gli studi all’Alma Mater e alcune supplenze, da alcuni mesi ha iniziato il percorso per diventaredi italiano,e latino alle scuole superiori. Una passione, quella per la letteratura, che si intreccia con quella per il teatro e lo spettacolo quando indossa i panni di Kaya Mignonne. “Quando facevo teatro – racconta – non mi sentivo a mio agio in un ruolo maschile. Unmi chiesero di fare Lisistrata ine la mia presenza sul palcoscenico cambiò ...

