Disinnesco ordigno bellico nel Bresciano | domenica di passione per i viaggi tra Lombardia

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019)16 giugno diin ordine agli spostamenti trae Veneto ma non per iatori che sceglieranno A58–TEEM e A35–BreBeMi con l’obiettivo di salvarsi dalla bomba di disagi provocati dalla chiusura (8-16), causa, dell’A4 da Seriate a Rovato in direzione Brescia-Venezia. Solo la percorrenza della Direttissima Autostradale costituita dalla Melegnano-Agrate e dalla Liscate-Castegnato, interconnesse all’altezza di Melzo, metterà, infatti, automobilisti, autotrasportatori e motociclisti al riparo dalle code che, in un week-end di gite fuoriporta baciate dal sole, si formeranno sulle Statali e Provinciali alternative alla Torino-Trieste. Esclusivamente imboccando A58-TEEM e A35-BreBeMi, gli utenti in movimento dall’Area Metropolitana verso Brescia-Venezia (molti quelli diretti a laghi e montagne) potranno risparmiarsi, quindi, i ...

LuceverdeRadio : ?? 16 giugno, disinnesco ordigno bellico in provincia di Brescia, chiuso un tratto della A4 e diverse provinciali ?… - antonie85321896 : RT @Affaritaliani: Rinvenuto ordigno bellico nel Bresciano Domenica in 12 mila per disinnesco - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Rinvenuto ordigno bellico nel Bresciano Domenica in 12 mila per disinnesco -