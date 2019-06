Difesa aerea | caccia Eurofighter intercetta velivolo civile che aveva perso il contatto

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) UnF-2000dell’Aeronautica Militare, schierato presso la base di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, con compiti di sorveglianza dello spazio aereo, è intervenuto nella mattinata di oggi perre undella Lauda Air, che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionaleilradio con gli enti di controllo del traffico aereo (ATC). IlF-2000 si trovava già in volo per un’attività addestrativa quando, poco dopo le 10:00, ha ricevuto l’ordine dire ilcheinterrotto le comunicazioni. Come previsto dalle procedure del sistema di, l’ordine è stato impartito dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, centro NATO responsabile della sorveglianza dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico e gli enti della ...

