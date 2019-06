Dieta Sense | dimagrire per sempre con la teoria delle «quattro manciate»

vanityfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Sirt, lache attiva i geni della magrezzaLaTurbodel supermetabolismodell'indice glicemicoLadel limoneLaTotal 10 del Dr OzDukan: lasettimanaledell'intestino sano, pancia piatta in 4 settimaneLow Fodmap: lache sgonfia la panciadel digiunoUna novità che arriva dalla Scandinavia, unaapparentemente molto semplice, che non si basa sul conteggiocalorie e che permetterebbe la perdita fino a 40 chili in un anno. Si tratta della “ScandiDiet” o semplicemente “” un regime alimentare elaborato dalla nutrizionista Suzy Wengel che invita a consumare, a ogni pasto, un mix di proteine, carboidrati suddivisi in «». Come unità di riferimento per ogni singola manciata viene preso il palmo della mano, un approccio che in linea di massima ricorda quello dellaZona, solo che per misurare le ...

