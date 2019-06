Diego Maradona sta male | lasciato il ruolo di mister della Sinaloa Dorados

Diego Armando Maradona ricoverato : per lui cure sperimentali contro la malattia che lo affligge da tempo : Diego Armando Maradona all'età di 58 anni sembra non passarsela bene. A causa di un problema di salute, che da tempo lo affligge, l'ex giocatore del Napoli è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires. Quattro giorni e quattro notti di sonno indotto sono stati la cura sperimentale che Maradona

Ferlaino : “Di Lorenzo costa quanto Maradona? Sarà bravo come Diego” : Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, intervenuto a margine di Inside the Sport, primo premio nazionale promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, per rispondere ad alcune domande sul mercato azzurro Di Lorenzo costa quasi come Maradona? «Vuol dire che è molto bravo, forse Sarà come Diego. Non è cambiato il calcio, ma il mercato. Chi vince guadagna sempre più soldi. Quasi tutti vogliono vincere, tranne tre o quattro presidenti che non ...

Ancora guai per Diego Maradona - vertice con il suo legale - i dettagli : Diego Armando Maradona è stato fermato e poi rilasciato dalla polizia all’aeroporto di Buenos Aires, in Argentina, di ritorno dal Messico. La polizia è intervenuta dopo una denuncia presentata dall’ex compagna Rocio Oliva. A Maradona, infatti, è stata notificata la data dell’udienza del processo. Secondo il quotidiano argentino Olé, Diego avrebbe poi lasciato l’aeroporto insieme al suo avvocato, Matias Morla. Leggi ...

Maradona - presunto figlio segreto di 17 anni : 'Voglio test del DNA' e Diego Jr dice 'Si' : Il grande Diego Armando Maradona potrebbe avere un figlio segreto di 17 anni che ora chiede il test del DNA per trovare la sua vera identità. Questo, almeno, è ciò che pretende un ragazzo argentino quasi maggiorenne di nome Santiago Lara, che avrebbe deciso di andare a fondo sulle proprie origini. Il figlio segreto di Maradona prova a farsi riconoscere attraverso il DNA Questa la strategia del ragazzo argentino di 17 anni che presume di essere ...

A Cannes Diego Maradona - il mito nel documentario di Kapadia : Questa volta il pibe de oro sulla Croisette non c'e' stato, Cannes 72 ha dovuto fare a meno della sua presenza sulla Monte'e des Marches di Maradona

Diego Maradona - nel docufilm del premio Oscar Asif Kapadia il doppio volto di un semidio onnipotente e ragazzo fragile : Diego Armando Maradona merita la mano di un premio Oscar per farsi raccontare. Così accade il britannico Asif Kapadia, premiato dall’Academy per lo struggente documentario Amy (2015) e acclamato per l’ancora precedente Senna (2010), decide di puntare lo sguardo sull’ex Pibe de Oro a compimento di una trilogia su personaggi bigger than life, la cui parabola resiste nel tempo al di là del bene e del male. Dei tre naturalmente l’ex calciatore è ...

La vita di Diego Maradona raccontata al cinema dal regista Asif Kapadia : Diego Maradona del Premio Oscar® Asif Kapadia, il docu-film su uno dei più geniali, amati e controversi campioni di tutti i tempi, lo vedremo in Italia l’8 giugno in anteprima a Biografilm Festival dopo la presentazione al Festival di Cannes, per arrivare nei cinema a settembre, distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group. Il direttore artistico di Biografilm – il festival cinematografico internazionale – Andrea Romeo dichiara ...

Messico - sfuma il sogno promozione dei Dorados di Diego Armando Maradona : I Dorados di Diego Armando Maradona hanno perso contro l’Atletico San Luis venendo dunque estromessi dalla corsa alla Prima Divisione messicana Con la sconfitta per 1-0 nella gara di ritorno contro l’Atletico San Luis (era finita 1-1 all’andata), i Dorados allenati da Diego Armando Maradona devono dire addio al sogno di raggiungere la Prima Divisione messicana. A condannare la squadra del campionissimo argentino nella ...