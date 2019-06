Martina Nasoni e Daniele Dal Moro/ Insieme a Verona dopo la dichiarazione di lui : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro vicini dopo il Grande Fratello 2019: dichiarazione di lui e Insieme a Verona, lo scoop di Vladimir Luxuria.

Daniele Dal Moro stupisce Martina su Instagram : gli ex gieffini fanno sognare i fan! : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sempre più vicini: le ultime news dopo il Grande Fratello News su Martina e Daniele direttamente da Instagram! I due dopo il Grande Fratello 2019 sembrano essere sempre più vicini. Malgrado nella Casa sembrasse che stessero bene un giorno sì e cinque no, le cose potrebbero essere cambiate ora […] L'articolo Daniele Dal Moro stupisce Martina su Instagram: gli ex gieffini fanno sognare i fan! proviene da ...

GF16 - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno dormito insieme dopo la finale. “L’ho chiuso a chiave in camera” : Arriva la conferma, Martina e Daniele hanno dormito insieme subito dopo la finale del Grande Fratello Oggi Barbara d’Urso ha invitato a Pomeriggio Cinque l’ultima vincitrice del GF, Martina Nasoni. In studio c’era anche il finalista con cui quest’ultima ha avuto un flirt nella casa più spiata dagli italiani: Daniele Dal Moro. E in tale circostanza questi ultimi hanno … Continue reading GF16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno dormito ...

GF 16 - Daniele Dal Moro dichiara : 'Io e Martina Nasoni abbiamo dormito insieme vestiti' : Lunedì scorso è andata in onda l'ultima puntata del Grande Fratello 16. Ad aggiudicarsi la vittoria tra tutti i finalisti è stata Martina Nasoni, la "ragazza dal cuore di latta" della canzone di Irama. All'interno della casa, la giovane umbra ha guadagnato consensi per il suo modo di essere, anche se non sono mancati alcuni concorrenti che l'hanno criticata per certi suoi atteggiamenti. Il suo flirt con Daniele Dal Moro non è mai decollato ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni - la verità sulla prima notte insieme dopo il Grande Fratello : All’interno della casa del Grande Fratello 2019 hanno vissuto un flirt tra alti e bassi, e spesso Martina Nasoni (la vincitrice della sedicesima edizione del reality) si è sentita dire da Daniele Dal Moro che probabilmente lei voleva qualcosa di più rispetto a ciò che lui era disposto a darle, ma ora che sono usciti dalla casa la loro intesa sembra continuare. I due infatti hanno trascorso la prima notte fuori dal reality in compagnia ...

Daniele Dal Moro parla di Gennaro Lillio e Francesca De Andrè : “Basta” : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio del GF 16 hanno stufato Daniele Dal Moro? Daniele Dal Moro è stato ospite ieri pomeriggio di Barbara d’Urso. Il bel veronese ha ammesso di aver dormito (rigorosamente vestito) con Martina Nasoni dopo la fine del Grande Fratello e ha partecipato al salotto di Pomeriggio 5 insieme a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Su Instagram Stories il 30enne ha parlato dell’ospitata e del dibattito ...

MARTINA NASONI E Daniele Dal MORO/ Video : 'abbiamo dormito insieme - ma vestiti' : MARTINA NASONI e DANIELE Dal MORO, a Pomeriggio 5, annunciano: 'abbiamo dormito insieme, ma vestiti'. E lei si mostra in reggiseno sui social...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno dormito assieme dopo il Grande Fratello (video) : prosegui la letturaDaniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno dormito assieme dopo il Grande Fratello (video) pubblicato su Gossipblog.it 13 giugno 2019 19:03.

Daniele Dal Moro si confessa : “Sono stato tradito - sto in guardia” : News Grande Fratello, Daniele parla di tradimento su Instagram Daniele del Gf si è aperto poche volte ai suoi ex coinquilini: la riservatezza lo ha sempre contraddistinto e, quelle rare volte in cui si lasciava andare a delle confessioni, non era mai in grado di trattenere le lacrime. Un ragazzo certamente con un carattere difficile, […] L'articolo Daniele Dal Moro si confessa: “Sono stato tradito, sto in guardia” proviene da ...

Daniele Dal Moro difende Valentina Vignali : "Un'amica leale dal primo all'ultimo giorno" : Prosegue, anche fuori dalla casa del 'Grande Fratello 16', l'amicizia tra Valentina Vignali e Daniele Dal Moro. Un legame molto forte che, secondo le malelingue, avrebbe potuto mettere a repentaglio la relazione tra la cestista e il fidanzato Lorenzo Orlandi. E, inoltre, che abbia frenato, sul nascere, la simpatia tra il bel veneto e la vincitrice, Martina Nasoni. Grande Fratello 16: la sorpresa ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro svela : “Ho un argomento sensibile” : Daniele Dal Moro dopo il GF 16 si sfoga: “Lasciamola stare per favore” Il Grande Fratello 16 si è chiuso lunedì scorso. A distanza di tre giorni dalla fine del reality i concorrenti hanno iniziato a riprendere le redini della loro vita tornando al contatto con la realtà dopo due mesi di reclusione forzata nella casa di Cinecittà. Daniele Dal Moro ha rivisto la famiglia a Verona in questi giorni e ha voluto capire cosa accaduto nel ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro riceve una sorpresa dal padre : ecco chi è Ganni Dal Moro : Nel corso della finale del Grande Fratello, Daniele ha ricevuto una sorpresa da suo padre e il pubblico riconosce il politico del PD.

Ufficiale Un Passo dal Cielo 5 in onda su Rai1 a settembre? Le anticipazioni da Daniele Liotti : Che fine ha fatto Un Passo dal Cielo 5? Inizialmente previsto per gennaio poi maggio, con le riprese terminate proprio in quei mesi, la fiction sembrava letteralmente sparita dal palinsesto Rai, lasciando i fan nello sconforto più totale. Ora pare che ci sia qualche novità. In un'intervista a Vero, Daniele Liotti ha annunciato che il debutto di Un Passo dal Cielo 5 è previsto per settembre. Oltre a questo, l'attore ha anticipato diverse ...

La vincitrice del GF a letto con Dal Moro! Martina festeggia la vittoria con Daniele : Dopo la finale del Grande Fratello, la vincitrice del reality Martina ha festeggiato con Daniele Dal Moro. I due giovani sono comparsi insieme a letto nelle stories di Instagram. Martina Nasoni ha trionfato al Grande Fratello 16: la ragazza dal cuore di latta, come è stata definita dopo aver scoperto che proprio lei ha ispirato la canzone con sui Irama ha partecipato a Sanremo, ha conquistato il pubblico con la sua genuinità. ...