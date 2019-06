Dalla Copa America al Mondiale di Rally | tutti gli imperdibili appuntamenti del weekend

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Con Brasile-Bolivia, sabato alle 2:30, prende il via la 46ª: tutte le partite in esclusiva su DAZNdi grandiquello in programma su DAZN (CLICCA QUI PER ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). Gli appassionati potranno infatti seguire, in diretta e on demand, eventi di numerosi sport, come calcio internazionale, sport da combattimento, motori e baseball. Calcio: parte la, subito in campo il Brasile Prende il via nella notte tra venerdì e sabato la 46esima edizione della, il massimo torneo sudno per nazionali. La prima sfida, alle 2.30, vedrà di fronte il Brasile, paese ospitante, e la Bolivia. L’Argentina, invece, debutterà domenica, a mezzanotte, contro la Colombia. Tutte le partite del torneo, fino alla finale del 7 luglio, saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Sulla piattaforma di streaming anche il ritorno ...

