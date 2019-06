Cucchi | la sorella Ilaria | “Senza pestaggio non sarebbe mai finito in ospedale” Legale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Ci sono voluti 10 anni. Finalmente oggi, per la prima volta, sento un perito affermare che se Stefanonon fosse stato vittima di quelche gli ha causato quelle lesioni nonmaiin ospedale e quindi nonmai morto“. A rivendicarlo la, dopo l’udienza del processobis nell’Aula bunker di Rebibbia, a Roma, nel corso della quale si è svolto l’esame dei periti. “Ora nessuno potrà dire cheè morto per colpa propria“, ha aggiunto l’avvocatoFabio Anselmo,della famiglia. A replicare è stata Antonella De Benedictis,di Alessio Di Bernardo, uno dei tre carabinieri imputato con l’accusa di omicidio preterintenzionale, per la morte del giovane geometra romano. “Il problema è il rigonfiamento della vescica causata dal catetere non funzionante. Se in ...

