Csm | Zanda | “Lotti valuti se lasciare il Pd finché non chiarirà la sua posizione Da ora

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’imbarazzo, la cautela, l’inazione. Ma se finora nel Pd, davanti al caso Lotti-Csm, ci si è barcamenati, ora – anche vicino al segretario Nicola Zingaretti, qualcuno comincia a non resistere più. “Io non giudico nessuno – dice Luigi, senatore e tesoriere del partito, al Corriere – ma Luca Lotti oraattentamente se è il caso diil Pdnon sarà chiarita la sua”. Ieri Zingaretti, che nei primi giorni aveva deciso di tenere una prudenza ben oltre il garantismo, aveva detto che quello che si occupa di nomine “non è il mio Pd”. E ora, come aggiunge(nominato tesoriere da Zingaretti), “c’è stato un salto per quanto riguarda la gravità di giudizio su questa vicenda”. Il riferimento è alle parole del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio – massimo ...

