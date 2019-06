Csm | si dimette anche Cartoni | Ma non ho mai parlato di nomine

Caos Procure - Cartoni si dimette da Csm : 12.10 Un nuovo caso di dimissioni dal Csm nella vicenda che ha coinvolto alcuni togati per le nomine nelle Procure. Si tratta di Corrado Cartoni di Magistratura Indipendente. Anche lui sarebbe coinvolto nella riunione con Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, e Luca Lotti sulla nomina del procuratore di Roma. "Non ho mai parlato di nomine", le dimissioni sono state date per "senso delle istituzioni", scrive Cartoni nella lettera di ...

Csm - si dimette anche il consigliere Cartoni : è il quarto. E’ tra i togati che videro Lotti : “Ma io dormivo sul divano” : Un altro consigliere del Csm che incontrò i deputati del Pd ha dato le dimissioni. Si tratta di Corrado Cartoni, che prima di entrare nell’organismo di autogoverno della magistratura era giudice a Roma, e che a ilfattoquotidiano.it aveva definito come “casuale” l’incontro con l’ex ministro Luca Lotti e l’ex leader di Magistratura Indipendente Cosimo Maria Ferri. Prima di un’assemblea proprio della ...

Antonio Lepre si dimette dal Csm. Si era autosospeso dopo la notizia dell'inchiesta della procura di Perugia : Si è dimesso dal Consiglio superiore della magistratura anche Antonio Lepre, il togato di Magistratura Indipendente, autosospeso - insieme ad altri tre colleghi - dopo che il suo nome era comparso nelle carte dei pm di Perugia che indagano su Palamara.La decisione di Lepre segue di 24 ore quella di Gianluigi Morlini, il togato di Unicost che ieri ha lasciato il suo incarico dopo la notizia dell’apertura del procedimento disciplinare ...

Csm - si dimette Gianluigi Morlini : «Così potrò difendermi al meglio» : È uno dei quattro autosospesi per la partecipazione agli incontri notturni con l’ex consigliere Luca Palamara. In una lettera parla di «senso di responsabilità istituzionale»

I consiglieri autosospesi del Csm non si dimetteranno. "Fiducia" da Magistratura Indipendente : Non si dimetterà nessuno dei togati di Magistratura Indipendente che si sono autosospesi - insieme a un collega di Unicost - dopo che il loro nome è stato scritto nelle carte dei pm perugini su Luca Palamara. La posizione era stata anticipata nelle scorse ore, ma adesso c’è l’ufficialità: arriva dopo una nota diffusa a margine dell’assemblea blindatissima della corrente centrista. “Per ...

Edmondo Bruti Liberati : "I consiglieri Csm coinvolti nelle inchieste si devono dimettere" : “Ci troviamo di fronte a una situazione inedita per la magistratura. Quello che è emerso è estremamente grave. Spero che i consiglieri del Csm coinvolti, in qualsiasi modo, in questa vicenda si dimettano”. Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano, parla ad Huffpost dell’inchiesta della procura di Perugia che, sta sconvolgendo la magistratura italiana, tra un gruppo di lavoro e l’altro del congresso ...

Csm - il segretario Pd Zingaretti : “Lotti e Ferri si devono dimettere? Per ora non ci sono indagati” : Alla presentazione del rapporto annuale dell’Anticorruzione alla Camera dei deputati, tante le personalità politiche e non presenti e tra queste sia il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, che preferisce non parlare con i giornalisti, sia il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. Anche se il neoparlamentare europeo Roberti, ex Procuratore nazionale antimafia abbia esortato i vertici a ‘condannare i comportamenti ...

Corruzione - Palamara si autosospende dall'Anm Il Csm chiede le carte a Perugia | Spina si dimette : Il pm romano, indagato a Perugia, si difende: "Il mio intendimento è quello di recuperare la dignità e l'onore". Intanto il Consiglio superiore della magistratura convoca un plenum straordinario per martedì 4 giugno

Bufera procure : Spina si dimette dal Csm - Palamara si autosospende dall’Anm : Si e' dimesso dal Csm il consigliere Luigi Spina, capogruppo di Unicost a Palazzo dei Marescialli, indagato dalla Procura di Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale nell'ambito dell'inchiesta sull'ex presidente dell'Anm Luca Pamalara, accusato di corruzione. Ieri Spina si era autosospeso dai suoi incarichi di consigliere nell'organo di autogoverno dei giudici. Intanto, Palamara si auto sospende ...