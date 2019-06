Csm - la spinta di Mattarella per riformare il Consiglio : ROMA Non scioglie il Csm per non insabbiare né l'intenzione mostrata dai partiti di cambiare i criteri di elezione, né i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati...

Caso Csm - Mattarella indice elezioni suppletive per due componenti : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in modo diretto nello scandalo che ha travolto il Consiglio Superiore della Magistratura. In qualità di Presidente del CSM, Mattarella ha "doverosamente indetto [...] la elezione suppletiva di due componenti magistrati appartenenti al collegio".L'elezione dei sostituti dei due membri dimissionari si terrà il 6 e il 7 ottobre 2019. Mattarella sembra aver deciso di indire le ...

Caos procure - Mattarella convoca elezioni Csm : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - elezioni suppletive per sostituire i due membri togati del Csm dimissionari, Luigi Spina e Antonio Lepre, rappresentanti della componente dei pm, in quanto non sostituibili con i primi dei non eletti, per "voltare pagina, restituendo alla magistratura prestigio e fiducia"

Csm - Mattarella indice elezioni supplettive : «Ora si volti pagina» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Csm - Mattarella indice elezioni suppletive per sostituire i membri dimissionari : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha indetto per il 6 e 7 ottobre prossimo l’elezione suppletiva per la sostituzione dei membri dimissionari del Csm. Mattarella ha scelto di indire le supplettive a ottobre perché la richiesta di scioglimento anticipato del Csm con...

Scandalo Procure - il presidente Sergio Mattarella convoca le elezioni del Csm : Un primo passo per "voltare pagina" e restituire alla magistratura "il prestigio e la fiducia che le note vicende hanno incrinato". Sergio Mattarella ha indetto elezioni suppletive per i due componenti del Csm che si sono dimessi dopo lo Scandalo sulle nomine delle Procure. Il presidente della Repu

Csm : Mattarella indice elezioni per sostituire i magistrati dimissionari : "Ora voltare pagina" : Il Presidente della Repubblica, dopo giorni di inchieste, condite di veleni, ha deciso di indire per il 6 e 7 ottobre prossimo le elezioni suppletive per i due consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura che si sono dimessi. Un decisione, spiegano fonti qualificate del Quirinale, che ha un motivo ben preciso: lo scioglimento immediato del Csm, infatti, comporterebbe la sua rielezione con le stesse regoli vigenti ora, regole e ...

Caos Csm - Mattarella indice elezioni suppletive a ottobre : Caos Csm, Mattarella indice elezioni suppletive a ottobre L’elezione in autunno servirà per sostituire due componenti. Oggi si è dimesso Lepre, è il terzo consigliere in due giorni. Per 5 togati il ministro Bonafede ha chiesto la procedura disciplinare. Spunta intercettazione di Lotti su Ermini: “Qualche segnale gli va ...

Caso Palamara - Lotti : «Incontri leciti» Mattarella convoca elezioni del Csm : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Csm - Berlusconi a Mattarella : “Lo sciolga”. E sul governo : “Situazione oscena” : “Chiederemo un’udienza la Capo dello Stato per esporre le nostre preoccupazioni e chiedere lo scioglimento del Csm“. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti a Palazzo Grazioli, ribadendo anche la richiesta di una “commissione di inchiesta parlamentare” sulla vicenda. Berlusconi ha parlato di una “immagine fortemente negativa del Csm, che sta facendo emergere la politicizzazione e il correntismo ...

Caso Palamara - Lotti intercettato si difende : «Fango su di me - incontri leciti» Berlusconi : «Mattarella sciolga il Csm» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Caos procure - azione disciplinare per i 4 togati del Csm. Fonti Quirinale : "Mattarella mai intervenuto su nomine" : Il Procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei quattro consiglieri togati del Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.Si tratta dei togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli ...

Csm - Quirinale : “Mattarella non è mai intervenuto sulle nomine. L’ultimo incontro con Lotti risale al 6 agosto” : L’ultimo incontro di Sergio Mattarella con Luca Lotti risale al 6 agosto scorso. Quindi quattro mesi prima per l’ex ministro dello Sport venisse chiesto il rinvio a giudizio per l’inchiesta Consip. Quando ancora Giuseppe Pignatone era nel pieno delle sue funzioni. Insomma: i legami vantati dal braccio destro di Matteo Renzi con Luca Palamara, registrati dal trojan installato sul telefonino di quest’ultimo, sarebbero ...

Caos procure : Bonafede va da Mattarella <br>Governo compatto per riforma Csm : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è salito al Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale "ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione" sulla bufera che ha investito procure e Csm e che ha fatto parlare di una nuova P2. Caos Csm, il presidente dell'Anm: 'Chi è coinvolto si dimetta' 5 membri togati del Csm hanno deciso di ...