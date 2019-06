Cosenza | professori con falsa laurea | 25 indagati in diverse province italiane

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) I carabinieri della Compagnia dihanno chiuso le indagini intorno ad un sodalizio di persone accusate a vario titolo di aver presentato dei diplomi difalsi, privi di validità, per accedere all'insegnamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, glisarebbero 25, e l'inchiesta non riguarderebbe solo la provincia cosentina, ma anche altre regioni e, tra le quali figurerebbero anche Lecce e Milano. Gli inquirenti avrebbero individuato anche un 69enne originario di Mangone (sempre in provincia di) che nella sua abitazione avrebbe creato una vera e propria stamperia per realizzare ad arte i falsi titoli di studio. A tutto ciò avrebbero provveduto a mettere fine i militari, sequestrando il laboratorio e denunciando il proprietario....

allnews24eu : Professori grazie a titoli di studio falsi: le indagini anche a Bergamo - AllNews24 - È partita da Cosenza ed è a… - csvcosenza : RT @RedattoreSocial: In provincia di Cosenza i professori universitari usciranno dalle aule per formare gli enti di #terzosettore #Csv @csv… - RedattoreSocial : In provincia di Cosenza i professori universitari usciranno dalle aule per formare gli enti di #terzosettore #Csv… -