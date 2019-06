Cosenza | presentavano titoli di studio falsi | 25 insegnanti indagati “Il falsario voleva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Hanno presentatodiper essere inseriti nelle graduatorie per l’insegnamento, anche per il sostegno ad alunni portatori di handicap. Per questo 25 persone sono indagate dalla procura di, a vario titolo, pertà materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso,tà materiale commessa da privato in concorso età ideologica commessa da privato in atto pubblico. Avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati nelle province di, Lecce, Pistoia, Milano, Bergamo e Forlì-Cesena. È stato individuato anche il presunto, a cui viene contestata la contraffazione di 22 diplomi presentati da alcuni deglia vari istituti scolastici e all’Ufficio scolastico regionale. Molti deglisono già stati allontanati, sostituiti da docenti con regolari abilitazioni. Gli investigatori hanno ...

