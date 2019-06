Coppa America | questa notte si parte con il gruppo del Brasile

lanotiziasportiva

(Di venerdì 14 giugno 2019) Staalle 2.30 ora italiana scatterà la 46esima edizione della. Il, padrone di casa, ospiterà la Bolivia allo stadio Morumbì di San Paolo. Per i verdeoro ci sarà un unico risultato a disposizione: la vittoria. Domani sera, sempre per ilA, sarà la volta di Venezuela-Perù.Copa América,, Bolivia, Venezuela, Perù / I padroni di casa, guidati in panchina da Tite, non hanno avuto una vigilia tranquilla. Neymar è out per l’infortunio; in più tutte le pressioni sono su di loro che vengono da due mondiali deludenti.Oltretutto la gara inaugurale è storicamente complicata per chi ospita la manifestazione. Qualcuno di voi ricorderà proprio la Bolivia che, qualche edizione fa, fermò sul risultato di 1-1 l’Argentina padrona di casa. Sul piano puramente tecnico è chiaro che la bilancia penda completamente a favore delma è altrettanto ...

