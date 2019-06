Convinceremo Tria | ne sono certo I miniBot si fanno | andiamo avanti

affaritaliani

(Di venerdì 14 giugno 2019) "Beh, chesia un tecnico e non un uomo di partito lo sanno tutti. Ha la tessera della Lega o del M5S? No, e questa non mi pare sia una notizia". Con queste parole il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi, intervistato da Affaritaliani.it, commenta... Segui su affaritaliani.it