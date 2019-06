La metà sono irregolari! Controlli dei Nas nei ristoranti etnici, sushi e ‘all you can eat’ (Di venerdì 14 giugno 2019) Controlli a tappeto dei Nas in tutta Italia hanno rilevato irregolarità gravi in quasi la metà dei ristoranti etnici e depositi di alimenti: "Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi di ristorazione veloce e a quelli che adottano la formula 'all you can eat' per accertare che mantengano i livelli essenziali di corretta prassi igienica e la fornitura di materie prime idonee ad assicurare un livello accettabile di sicurezza per il consumatore". (Di venerdì 14 giugno 2019)a tappeto dei Nas in tutta Italia hanno rilevato irregolarità gravi in quasi ladeie depositi di alimenti: "Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi di ristorazione veloce e a quelli che adottano la formula 'all you can eat' per accertare che mantengano i livelli essenziali di corretta prassi igienica e la fornitura di materie prime idonee ad assicurare un livello accettabile di sicurezza per il consumatore".

I controlli effettuati dai Nas dei carabinieri tra ieri e oggi hanno accertato irregolarità in 242 strutture, quasi la metà dei locali ispezionati. In particolare i militari hanno trovato cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. I controlli sono stati effettuati in tutta Italia su ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall'estero. L'incidenza è maggiore nel settore della ristorazione, specie negli ‘all you can it': nel 48% dei locali sono state riscontrate irregolarità.