Consorzio di tutela della ricotta di bufala campana dop | La Vecchia confermato presidente

I 50 anni del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco : Tra le verdi colline venete, gli appuntamenti sono iniziati a maggio, ma il festival www. Conegliano Valdobbiadene festival.it prevede anche tante iniziative per il mese di giugno. A celebrare, assieme al Consorzio , anche quattro tra i nostri chef più talentuosi, che hanno studiato un menu in abbinamento al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, cucinando in quattro diversi ristoranti del territorio. Si è partiti con Carlo Cracco, che ha ...

Consorzio tutela Vini della Valpolicella - Sant'Ambrogio di Valpolicella - Verona. Appuntamenti in vigneto ed in cantina. Il 7 maggio 2019 - la ... : L'evento offrirà spazio anche alla formazione in campo, con le prove pratiche dei macchinari tra i filari, e, in aula, con due workshops organizzati, in collaborazione con L'Informatore Agrario, ...