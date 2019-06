Condanna morte al papà-killer Moglie salvatelo solo perché miei figli lo

Condannato a morte per aver ucciso i 5 figli. L'ex moglie : "I bimbi lo amavano. Risparmiatelo" : Un americano è stato Condannato a morte per aver ucciso i suoi cinque bambini piccoli, anche se la sua ex moglie ha chiesto ai giurati di risparmiargli la vita perché i bambini lo amavano. Gli avvocati di Timothy Jones, 37 anni, avevano affermato che fosse schizofrenico e quindi non era in grado di sostenere il processo. Gli assassini risalgono al 2014, i figli avevano un’età compresa tra uno e otto ...

Condannato a morte l’uomo che uccise i 5 figli. L’ex moglie : “Salvatelo - i bimbi lo amavano” : Timothy Jones, l’ingegnere della Carolina del Sud accusato di aver ucciso i suoi cinque bambini di età compresa tra uno e otto anni, è stato Condannato a morte. I giurati hanno preso questa decisione nonostante l'appello della ex moglie dell'assassino, che ha chiesto di risparmiarlo: "Non ha mostrato ai miei figli alcuna pietà, ma i miei figli lo adoravano".

Crisi Cms - di fermano i cantieri Palermo-Agrigento : tre province Condannate e morte : Le notizie che arrivano dagli organi di stampa e dal Governo preoccupano i sindaci dei comuni interessati dai lavori sulla Palermo-Agrigento. Una condanna a morte di tre provincie siciliane, che da diversi anni subiscono i ritardi nei lavori sull’importante arteria che collega Palermo ad Agrigento e che interessa alcuni comuni della provincia di Caltanissetta. “E’ inaccettabile che il M5S e la Lega dopo aver fatto incetta di voti in ...

Bimba di 22 mesi picchiata a morte - Condannata la madrina : “Ha mentito per salvare l’assassino” : Sharleen Hughes, mamma 36enne di due bambini, è stata condannata a 5 anni di carcere dopo la morte della piccola Ella-Rose Clover, una Bimba di 22 mesi uccisa in Inghilterra dal suo babysitter Michael Wild. La donna era la madrina della piccola e compagna dell'assassino: avrebbe chiesto anche al figlio di mentire pur di salvare l'uomo.

Bimbo morto - imputazione coatta per madre ed ex compagno già Condannati per la morte di Fortuna Loffredo : Il gip di Napoli Pietro Carola ha respinto la richiesta di archiviazione e contestualmente ordinato l’imputazione per Marianna Fabozzi, madre di Antonio Giglio, il Bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di un’abitazione del Parco Verde di Caivano (Napoli), il 28 aprile 2013. Per la donna è stato ipotizzato il reato di omicidio mentre per l’ex compagno, Raimondo Caputo, il favoreggiamento personale. Entrambi sono stati condannati al termine ...

L’Iraq Condanna a morte gli ex foreign fighter dell’Isis (tra cui 450 francesi). Cosa fare? : Dalla fine della guerra con lo Stato islamico, le autorità irachene hanno arrestato o si sono fatte consegnare dalle formazioni curde o da altre forze filo-occidentali circa 20.000 persone sospettate di avere legami col gruppo terrorista. Di queste, 4000 sono “foreign fighters” provenienti da 80 paesi. Almeno 450 sono francesi. In totale, sono state già inflitte oltre 3000 condanne a morte. La “giustizia dei vincitori” ...

Morte Reyes - Canizares va controcorrente : “l’eccesso di velocità non fa di lui un eroe - va Condannato” : Santiago Canizares esprime la sua opinione ‘controcorrente’ in merito alla Morte di Josè Antonio Reyes: l’ex portiere del Valencia condanna l’eccesso di velocità Nella giornata di ieri, il mondo del calcio ha appreso con grande dolore la notizia della Morte di Josè Antonio Reyes, ex calciatore di Siviglia, Arsenal e Real Madrid fra le altre. Lo spagnolo ha perso la vita in un incidente d’auto. Tutto il mondo ...

Un tribunale iracheno ha Condannato a morte tre cittadini francesi per essersi uniti all’ISIS : Tre cittadini francesi sono stati condannati a morte da un tribunale iracheno con l’accusa di essersi uniti allo Stato Islamico (o ISIS). I tre – che secondo AFP si chiamano Kevin Gonot, Leonard Lopez e Salim Machou – sono tra

Vincent Lambert - Condannato a morte : "Se fosse possibile vorrei che si ricominciasse a idratare e a nutrire mio marito". Dieci giorni dopo l’inizio della sospensione dei trattamenti di sostegno vitale che lei stessa ci aveva chiesto, il paziente era inaspettatamente ancora in vita e la moglie, angosciata, chiedeva di tornare sulla prop

Un uomo francese è stato Condannato a morte in Indonesia per traffico di droga : Un tribunale Indonesiano ha condannato a morte il 35enne francese Felix Dorfin, che era stato arrestato a settembre dopo essere stato sorpreso con tre chilogrammi di droga, tra cui ecstasy e anfetamine nella sua valigia, all’aeroporto di Lombok, un’isola turistica vicino

Xylella - la Condanna a morte degli ulivi pugliesi va oltre l’attentato alla salute : La recente approvazione in Senato del decreto emergenza per la vicenda Xylella, nonostante gli appelli e la mobilitazione registratasi, non rappresenta solo la condanna a morte degli ulivi pugliesi, la cancellazione di un territorio e di un paesaggio unico, un pericoloso precedente e un attentato alla salute dei suoi abitanti, ma qualcosa di ancora più grave: la violazione di ogni ragionamento logico e scientifico, che non può che fare ...

Yemen - sono dieci i giornalisti in carcere. E rischiano la Condanna a morte : A Milano giovedì 2 maggio, alla vigilia della Giornata mondiale per la libertà di stampa, il Festival dei diritti umani ha ospitato l’anteprima di un film straordinario, Child war reporters, della regista Yemenita Khadija al-Salami. La prossima proiezione sarà l’11 maggio a Roma. I protagonisti sono due bambini che, con lo smartphone, girano per la capitale dello Yemen, Sana’a, per intervistare sopravvissuti e sfollati (ma ...

E' stata Condannata a morte! Fa morire di fame figliastra di 10 anni e la brucia in un cassonetto : Una donna di 36 anni dello stato della Georgia, Tiffany Moss, è stata condannata a morte per aver torturato e fatto morire di fame la figliastra di 10 anni. Dopo la sua morte, insieme al marito, ha poi bruciato il corpo della piccola in un cassonetto. Al momento della sentenza, la donna non ha mostrato alcuna reazione. La condanna è arrivata lo scorso lunedì 29 aprile, in seguito a fatti risalenti al 2013, quando la donna causò la morte ...