Concorso presidi | l' Espresso denuncia nuove anomalie

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ancora irregolarità durante la prova scritta. Mancato anonimato e un software che non ha funzionato come avrebbe dovuto: in esclusiva le falle durante l'esame per i dirigenti scolastici. Mentre il Ministero scarica le responsabilità sui commissari. In attesa della sentena del Tar che il 2 luglio potrebbe invalidare tutto, dopo l'inchiesta dell'il Tar potrebbe annullare tutto", uno scandalo tutto italiano ": tra anonimato tradito e intoppi informatici quanteombre", il ministro Bussetti: «Non tocca a me vigilare, andremo avanti»"

marazzita1 : @orizzontescuola Speriamo che la politica non commetta l'errore di ostacolare l'accordo sui docenti precari. Riperc… - Casertasera : CONCORSO PRESIDI, IL TAR LAZIO DISPONE LA NOTIFICA DEL RICORSO A TUTTI I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE… - SinceriSilvia : RT @SinceriSilvia: #trasparenzaconcorsods Concorso presidi, troppe anomalie: tra commissari ubiqui, ricorsi e fuga di notizie -