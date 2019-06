Con Pokémon Spada e Scudo saranno introdotti 71 Pokémon inediti

Pokémon Spada e Scudo presenteranno aree aperte Con raid multigiocatore : Nella giornata di oggi Nintendo ha rivelato nuove informazioni sugli attesissimi Pokémon Spada e Scudo, annunciando che saranno disponibili sul mercato dal 15 novembre, in esclusiva Nintendo Switch.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la compagnia ha anche comunicato che i titoli presenteranno le cosiddette aree selvagge, si tratta di ampi spazi liberamente esplorabili dai giocatori, in cui ci si potrà imbattere in Pokémon selvatici ed ...

Pokémon Shirts - le camicie personalizzate Con i 151 protagonisti della serie : Fonte: originalstitch.com Si è conclusa ieri a Tokyo la conferenza stampa di The Pokémon Company in cui sono state annunciate tutte le novità più importanti che ci raggiungeranno durante i prossimi mesi riguardo il mondo dei Pokémon, e tra le più allettanti ce n’è una che interessa il settore dell’abbigliamento. Infatti, in collaborazione con Original Stitch, la compagnia ha deciso di commercializzare le camicie personalizzate con ...

Pokémon Masters per mobile - un nuovo gioco Detective Pikachu per Switch e molto altro nella Conferenza di The Pokémon Company : Attraverso un comunicato stampa ufficiale, scopriamo i punti chiave della conferenza stampa di The Pokémon Company che si è tenuta oggi, 29 maggio.La press conference, ricca di contenuti, verrà presto pubblicata sul canale ufficiale Youtube di Pokémon.Ecco i punti salienti:Leggi altro...

Pupperazzi è una sorta di Pokémon Snap Con i cani che sta facendo clamore : Sono passati 20 anni da quando Pokémon Snap ha affascinato i giovani fotografi fan dei Pokémon, tuttavia Nintendo si è astenuta dal produrre un sequel in tutti questi anni. Detto questo, i fan irriducibili del titolo possono ritenersi soddisfatti dall'arrivo di Pupperazi, un gioco che prende in prestito pesantemente il concetto base di Pokémon Snap di fotografare animali che fanno cose strane, ma questa volta, al posto dei mostriciattoli ...

Pokémon e Bandai Namco si unisCono per portare sul mercato giapponese il Tamagotchi di Eevee : Qualche tempo fa, The Pokémon Company assieme a Bandai Namco hanno dato il via ad una collaborazione per portare sul suolo giapponese la versione Tamagotchi di Eevee. Ebbene, ora questo simpatico portachiavi è disponibile e possiamo darvi qualche dettaglio in più.Come riporta Nintendo Life, le dimensioni, il peso e il design sono paragonabili alla versione classica e sfoggia anche lo stesso schermo LCD monocromatico. È accompagnato da tre ...

SeCondo uno studio chi ha giocato a Pokémon da bambino Conserva una regione del cervello dedicata al gioco una volta adulto : Analizzando il cervello degli adulti che hanno giocato a Pokémon da bambini, i ricercatori hanno scoperto che questo gruppo di persone ha una regione del cervello che risponde più a questi personaggi che ad altre immagini. Ancora più importante, questo affascinante metodo di ricerca getta luce su come il cervello organizza le informazioni visive.Lo studio è stato pubblicato dalla rivista Nature Human Behaviour: durante queste ricerca, come ...

