Con Hot Wheels iD anche le celebri macchinine accolgono la connettività NFC

Ricatto a parroco dopo inContro hot : in manette 5 persone : Gabriele Laganà Un sacerdote della Bergamasca, caduto in una “trappola sessuale”, ha pagato i suoi ricattatori per non far trapelare la notizia. All’ennesima richiesta di denaro, l’uomo si è rivolto ai carabinieri Per mesi hanno ricattato un parroco della Bergamasca colpevole di aver avuto un incontro sessuale a pagamento con un ragazzo, facendogli anche credere che il giovane fosse minorenne. Per questo i carabinieri del Norm della ...

“Doctor Sleep” - a 40 anni dalla tragedia dell’Overlook Hotel arriva il seguito di “Shining” : il trailer Con Danny Torrance : A quasi 40 anni dalla tragedia dell’Overlook Hotel, quando un formidabile Jack Nicholson (Jack Torrance) impazzì e tentò di sterminare la famiglia, arriva Doctor Sleep, il sequel di Shining, tratto anch’esso dall’omonimo romanzo di Stephen King. Il protagonista è Danny Torrance (Ewan McGregor) che dovrà fare i conti coi fantasmi del passato e con quelli del presente. L’uscita, in Italia, è prevista per il 31 ...

Bruno Barbieri 4 Hotel - seConda puntata a Torino : le anticipazioni : Dalla Puglia a Torino: il viaggio di Bruno Barbieri per 'testare' le strutture ricettive d'Italia continua e nella seconda puntata del suo 4 Hotel fa tappa nel capoluogo piemontese, città di fascino e gran classe, e va in onda questa sera, giovedì 13 giugno, alle 21.15 su SkyUno.prosegui la letturaBruno Barbieri 4 Hotel, seconda puntata a Torino: le anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 13 giugno 2019 08:00.

«Chat hot Con due allieve» - arrestato un prof del liceo Vico a Napoli : Un professore, da anni in servizio in un noto liceo cittadino, il Gian Battista Vico di Napoli, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il sospetto di rapporti...

Aurora Ramazzotti hot - "giochi proibiti" in spiaggia Con l'amica Sara Daniele : "Giochi proibiti" in spiaggia per Aurora Ramazzotti con l'amica Sara Daniele. Le foto hot pubblicate sul settimanale Chi testimoniano la vacanza delle due amiche in Grecia. Pose e...

Aurora Ramazzotti hot - "giochi proibiti" in spiaggia Con l'amica Sara Daniele - FOTO : Aurora Ramazzotti e i "giochi proibiti" in spiaggia con l'amica Sara Daniele. Le FOTO hot pubblicate sul settimanale Chi testimoniano la vacanza delle due amiche in Grecia. Pose e...

Un giorno mi ringrazierai! Fedez a casa Con l'ex attrice hot Mia Khalifa : Il consorte dell'influencer-marketing Chiara Ferragni, Fedez, si è lasciato immortalare in una simpatica foto insieme al figlio Leone e all'ex star di film a luci rosse libanese, naturalizzata americana, Mia Khalifa. Lo scatto in questione è stato realizzato a casa di Fedez, a Los Angeles. Ma, così come trapela dall'inaspettata immagine, il piccolo Leone appare in lacrime e contrariato dinanzi alla visione dell'ex porno-diva. Una ...

Wind regala uno sConto negli hotel Con Expedia o un buono per Mirabilandia Con WinDay : Il premio del programma di fedeltà gratuito Winday di oggi, lunedì 10 Giugno 2019, dedicato a tutti i clienti Wind di linea fissa e mobile, consiste in uno sconto del 12% sulle prenotazioni di hotel attraverso il portale online Expedia oppure un buono del valore di 15 euro valido su ogni biglietto Mirabilandia fino a un massimo di 4 ingressi. L'articolo Wind regala uno sconto negli hotel con Expedia o un buono per Mirabilandia con Winday ...

Sexy Ilary Blasi e la vacanza hot Con Francesco Totti : Le ultime foto postate dalla coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti hanno mandato in visibilio il popolo del web. Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati al centro dell'attenzione mediatica, per aver condiviso sui loro rispettivi profili social dei nuovi scatti, due dei quali li immortalano mentre si concedono una vacanza all'insegna del sano relax, sotto il sole cocente. Secondo i bene-informati e stando a quanto ...

Liam Payne esce Con Duckie Thot : Diventato padre di Bear, figlio avuto dall'ex Cheryl Cole, Liam Payne, ex One Direction, si sarebbe tirato fuori dal ricco e competitivo mercato dei single.Rumor alla mano, il cantante starebbe uscendo con la 23enne modella Duckie Thot, volto, e soprattutto corpo, di Victoria’s Secret. Giorni fa, nel corso del Cartier and British Vogue Darlings Dinner di Londra, i piccioncini sarebbero stati pizzicati insieme. I due per ora sono riusciti ...

NBA – La gaffe hot di Guillermo : ‘Confonde’ three-peat e threesome - la risposta di Steve Kerr è troppo divertente [VIDEO] : Il giornalista Guillermo, del Jymmy Kimmel Live Show, torna alle Finals NBA con le sue interviste divertenti: la gaffe hot nella domanda a Steve Kerr mette in imbarazzo l’allenatore di Golden State che ne esce alla grade Le Finals NBA sono entrate nel vivo e una presenza fissa degli ultimi 10 anni è finalmente tornata sul parquet NBA: no, non stiamo parlando di LeBron James (il grande assente!) ma di Guillermo il simpatico ...

Kinsey Wolanski - l’invasione di campo fa ricco il fidanzato : la cifra guadagnata Con il sito hot è pazzesca : Secondo alcune stime, l’invasione di campo della modella in occasione della finale di Champions ha permesso al sito hot del compagno di guadagnare 3.5 milioni di euro Un’invasione di campo milionaria, che ha permesso a Kinsey Wolanski e al suo fidanzato di guadagnare una montagna di soldi. AFP/LaPresse L’ingresso in campo della modella americana durante la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool ha fatto ...

Miley Cyrus - le foto hot Contro le leggi che vietano l’aborto. Poi cambia nome su Instagram : Miley Cyrus torna a dare scandalo sui social, ma lo fa per una tematica di importanza sociale. La popstar e attrice, infatti, ha voluto protestare contro gli Stati che hanno deciso di introdurre leggi che vietano l’aborto alle donne (l’ultimo dei quali, in ordine cronologico, è stato l’Alabama, negli Usa). Miley Cyrus è riuscita a schivare la censura di Instagram in modo molto semplice: ha posato in topless, ma ha coperto il ...

4 Hotel : al via stasera la seConda stagione del programma Condotto da Bruno Barbieri : Ricomincia la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef stellato decreterà la miglior struttura turistica in Puglia.