Come scambiare file tra PC Linux con Transporter

chimerarevo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Alcune volte potrebbe capitare di dover trasferire alcuni dati dal PC desktop al portatile da utilizzare in viaggio. Se usatesistema operativo su entrambe le macchine, allora questa nuova guida odierna, intitolata “leggi di più...

DizioTweet : Premetto che ieri non ho neanche guardato la foto, Ma come si fa a scambiare zaniolo per una donna in mutande... fa… - FraDgf44 : CHE PENA OGNI GIORNO DOVER LEGGERE LA NEW DI UNO SCAMBIO DYBALA-ICARDI...PERSONALMENTE CREDO CHE SOLO UN IDIOTA POS… - Jacop83 : Perché il Milan dovrebbe scambiare 1 anno di Europa League per 1 anno in più prima di dover andare in pareggio di b… -