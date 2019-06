Come preparare dei deliziosi dolcetti glassati al limone

cosacucino.myblog

(Di venerdì 14 giugno 2019) Pasticcinialalsono delle tortine soffici e golose ricoperte da una profumata glassa bianca al. Vediamo cosa ci occorre perquesti buonissimial: 120 g di farina tipo 00, 4 uova medie, 100 g di zucchero semolato, 40 g di zucchero a velo, un pizzico di sale. Per la glassa al: 1 uovo, il succo di mezzo, zucchero a velo q.b. Preparazione Iniziamo la nostra preparazione separando gli albumi dai tuorli. Sbattete i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete la farina setacciata e un pizzico di sale e mescolate. Montate gli albumi a neve ferma e aggiungete man mano un pizzico di sale e lo zucchero a velo. Incorporate gli albumi così montati al composto di tuorli, mescolate dal basso verso l’alto per non smontarli e trasferite il composto in una sac à poche. ...

