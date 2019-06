Cocoricò chiuso per fallimento | il locale simbolo della movida di Riccione

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Per la storia delle discotecheRiviera romagnola si chiude un’epoca: il gruppo Cocoricò, cui fa capo l’omonima disco sulle colline didelle notti trasgressive degli anni ’90, è stato dichiarato fallito. Lo ha deciso il 4 giugno il Tribunale di Rimini respingendo la richiesta di concordato preventivo e accogliendo la richiesta dipresentata dall’Agenzia delle Entrate per una cifra ancora da quantificare ma che supera gli 800 mila euro.Il prossimo 25 ottobre si terrà la prima udienza fallimentare (il curatore è Francesco Bugli) e nell’occasione si costituiranno i vari creditori, tra cui probabilmente il Comune diper diverse migliaia di euro di Tari non versata.Il gruppo Cocoricò, di cui risulta proprietario Fabrizio De Meis, ha vissuto negli anni vicende alterne, dalle indagini ...

