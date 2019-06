Clemente Russo e Laura Maddaloni a Pomeriggio 5 Lettera e lacrime | ' Sei la mia vita'

Boxe - i convocati dell’Italia per l’ultimo training camp prima degli European Games. Presente Clemente Russo : La FPI ha diramato i nomi dei dieci pugili che prenderanno parte all’ultimo training camp prima degli European Games che si terranno a Minsk, in Bielorussia (21 giugno-1 luglio). Questi i nominativi: 49 kg: Federico Serra 52 kg: Manuel Cappai 56 kg: Raffaele Di Serio 60 kg: Francesco Maietta 64 kg: Paolo Di Lernia 69 kg: Vincenzo Mangiacapre 75 kg: Salvatore Cavallaro 81 kg: Simone Fiori 91 kg: Aziz Abbes Mouhiidine +91 kg: Clemente ...

Boxe - Clemente Russo : “Inseguo le Olimpiadi 2020 - per entrare nella storia. Voglio essere il portabandiera dell’Italia a Tokyo” : Clemente Russo si è reso protagonista di una bella vittoria contro il promettente tedesco Deroy Boy in un match disputato nella nuova palestra nata nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), il 37enne non si nasconde come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Il sogno sarebbe quello di centrare a Tokyo 2020 la quinta Olimpiade, un traguardo che mai nessun pugile ha raggiunto nei secoli dei ...