Cinema | il futuro dello storytelling è nel «VR»?

(Di venerdì 14 giugno 2019) Manuela Cacciamani, Gennaro CoppolaThe Art of VRFrancesco RutelliThe Art of VRThe Art of VRGennaro CoppolaConsegna del primo "European VR Awards"Antonella EliaGabriel GarkoAntonella EliaThe Art of VRCaterina GuzzantiThe Art of VRThe Art of VRThe Art of VRCaterina GuzzantiCos’è esattamente la Realtà Virtuale e in che modo si applica alle arti visive e al marketing? E’ per rispondere a questa domanda, e per far conoscere le potenzialità del VR, che si è tenuto il primo «The Art of VR, un’esperienza nel marketing del». Un incontro tra professionisti, artisti, esperti e imprese per parlare di scenari e opportunità legati a questa tecnologia audiovisiva. Organizzato da Manuela Cacciamani, fondatrice di Onemore, e Gennaro Coppola, CEO di Axed Group, «The Art of VR» ha messo intorno a un tavolo partner molto diversi tra loro. Dalle auto Ford, alle crociere MSC, allo IED, Rai ...

