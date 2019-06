Cile | forte scossa di terremoto a largo di Coquimbo

Terremoti - forte scossa in Cile : 5.48 Un terremoto di magnitudo 6.4 ha scosso la costa pacifica del Cile alle 20.19 ora locale (le 2.19 di notte in Italia) Non ci sono notizie di vittime o danni. L'U.S. Geological Survey ha precisato che il sisma si è verificato a una profondità di 10 km con epicentro a 72 km a ovest di Coquimbo, sotto l'oceano.Non c'è stato allerta tsunami. Il Cile si trova sul cosiddetto 'anello di fuoco' ed è uno dei paesi del mondo più soggetti a ...

Giro d’Italia – Nibali si complimenta con la squadra : “forte vento - giornata diffiCile - ma grazie ai compagni ho fatto bene” : Terza tappa del Giro d’Italia resa difficile a causa del forte vento: Vincenzo Nibali ringrazia la sua squadra per il supporto Grandi emozioni nella terza tappa del Giro d’Italia, corsa quest’oggi da Vinci a Orbetello. Se la concentrazione di tutti è stata catturata da un finale thriller, nel quale Viviani ha vinto, ma è stato declassato per un’irregolarità, nel resto della corsa non sono mancati i problemi a causa del vento. ...

Lavoro Bekaert - ripartenza diffiCile : serve piano industriale forte : L'assemblea, infine, "esprime grande preoccupazione per l'atteggiamento di una parte della politica nei confronti della vertenza. Non tutti i candidati a sindaco per il Comune di Figline e Incisa ...

Francoforte : seduta diffiCile per Hamburger Hafen : Si muove in profondo rosso la società di logistica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,78% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Hamburger Hafen rileva un ...

Siri : Di Maio a Salvini - 'faCile fare forte coi deboli - sia intransigente come su migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento". Per i 5 Stelle il caso ...

Terremoto : forte scossa in Cile [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Cile. La scossa, di magnitudo 5.6, è stata localizzata alle ore 20.57. L’epicentro si trova a Calama, nella provincia di El Loa, mentre l’ipocentro a 175 Km di profondità. L'articolo Terremoto: forte scossa in Cile [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Calcio - Europa League 2019 : tutto faCile per Chelsea e Valencia - l’Eintracht Francoforte completa la rimonta : Nella serata europea che sancisce l’eliminazione del Napoli dall’Europa League per mano dell’Arsenal, si sono disputati anche gli altri quarti di finale della seconda manifestazione continentale: passano il turno comodamente Chelsea e Valencia, completa la rimonta l’Eintracht Francoforte. Chelsea-SLAVIA PRAGA 4-3 Il Chelsea di Maurizio Sarri, forte della vittoria per 0-1 in trasferta archivia subito il discorso ...