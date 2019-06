Chick Infinity | la coscia di pollo di Kfc che diventa un’opera d’arte

wired

(Di venerdì 14 giugno 2019) (Foto: Kentucky for Kentucky) Può unadifritta trasformarsi in una sorta di opera d’arte da conservare gelosamente sulla credenza del proprio salotto? A quanto pare sì. O almeno questa è la curiosa proposta del portale online Kentucky for Kentucky, che ha deciso di elevare i protagonisti del non-esattamente-dietetico bucket del fritto di casa Kfc allo status di piccola statuetta domestica, o quantomeno di grazioso soprammobile: nasce così il– Dixieland Preserves, barattolo da esposizione che presenta unadiincapsulata all’interno di una speciale resina trasparente. Destinata a durare da qui all’eternità. Una sorta di omaggio al comfort food più amato dagli americani, o chissà, alla fedele compagna capace di rasserenare nel giro di qualche morso anche la serata più triste e solitaria, messo a punto da Coleman Larkin, ...

