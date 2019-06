C’è ancora la possibilità di provare Vodafone Happy Black gratis

C’è ancora un tumore da cacciare! Carolyn Smith ricomincia le chemio : Carolyn Smith, attraverso i social, ha fatto sapere ai suoi fan di esser pronta a iniziare nuovamente la chemio per sconfiggere un nuovo "intruso". La trombosi al braccio, che l’aveva colpita qualche settimana fa, è migliorata e lei ora può curarsi contro il tumore.- Carolyn Smith ha ricominciato la sua battaglia contro il tumore. Dopo tre anni di lotta contro questo male, le porte dell’ospedale si sono nuovamente aperte per la ...

C’è ancora chi produce i registratori a doppia cassetta : (Foto: Teac) C’è un video da 15 milioni di visualizzazioni su YouTube con un gruppo di ragazzini che vede per la prima volta un’audiocassetta e un Walkman e prova a ipotizzare cosa diavolo siano e come funzionino questi strani strumenti. Eppure, verso la metà, uno di loro riconosce che infilare la cassetta e premere play è molto più veloce che collegarsi a internet da uno smartphone, scegliere una canzone e ascoltarla in ...

Tish abbraccia Alberto da dietro : C’è ancora del tenero? (Foto) : Foto Alberto e Tish insieme: i due cantanti ci riprovano dopo Amici 2019? Tish e Alberto sono apparsi vicinissimi durante l’evento live dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Si sono esibiti in duetti emozionanti, che hanno fatto letteralmente impazzire i fan (che credono ancora nel loro sentimento), ma c’è stato anche un dietro […] L'articolo Tish abbraccia Alberto da dietro: c’è ancora del tenero? (Foto) proviene ...

Calcio - Roberto Mancini : “Stiamo continuando a migliorare ma C’è ancora tanto da fare. L’atteggiamento è quello giusto” : Succede tutto nel primo tempo allo Stadio Olimpico Spyros Louis tra Grecia ed Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio del gruppo J. Un’ottima prestazione degli azzurri che hanno messo in mostra una grande manovra collettiva e soprattutto tante idee. Una prova d’insieme premiata dalla netta vittoria della Nazionale di Roberto Mancini contro gli ellenici per 3-0, frutto delle marcature di Nicolò Barella, ...

Formula 1 - Vettel tiene i piedi per terra : “sessione interessante - ma C’è ancora gap da recuperare sulla Mercedes” : Il pilota della Ferrari ha parlato dopo le due sessioni di libere in Canada, sottolineando come ci sia ancora molto lavoro da fare Si è conclusa positivamente la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada per la Ferrari, che ha messo le proprie monoposto davanti a tutti con Leclerc a precedere Vettel. Photo4/LaPresse Risultati soddisfacenti che tuttavia non ingannano il quattro volte campione del mondo, conscio del fatto che ci ...

NBA Finals – Ancora brutte notizie per gli Warriors : Durant salta anche Gara-4 - ma C’è una piacevole sorpresa : Kevin Durant costretto a saltare anche Gara-4 delle NBA Finals, Kerr ritrova però Thompson I Golden State Warriors hanno perso, nella notte italiana, contro i Toronto Raptors, in Gara-3 delle NBA Finals. La squadra di Stephen Curry ha dovuto fare a meno di Kevin Durant, fermo per un problema al polpaccio e di Klay Thompson, fermo anche lui per problemi fisici. In vista di Gara-4, in programma venerdì, Steve Kerr ritrova il sorriso… a ...

Allenatore Juventus – Novità importantissime quelle apparse oggi sul quotidiano Il Giornale in edicola stamani. Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore una pista di primissimo ordine sembra potersi riaprire. Allenatore Juventus, situazione in continua evoluzione La società bianconera è alla ricerca del

Lega e M5S ancora distanti sul ddl Pillon. Crucioli : “C’era un accordo - se non si rispetta i nostri potrebbero ritirare le firme” : “Nella settimana del 10 giugno si tornerà a discutere in Commissione”. L’annuncio del senatore leghista Simone Pillon è ancora lì, affidato a un post sul suo profilo Facebook. Lo ha pubblicato ieri mattina annunciando la “riunione tecnica” sul disegno di legge sull’affido condiviso che porta il suo nome che si è tenuta nel pomeriggio. Al termine della quale il senatore Cinque ...

Giro d’Italia – Roglic non ha intenzione di arrendersi : “niente è perduto - C’è ancora la tappa di sabato” : Il corridore sloveno ha perso il secondo posto in classifica generale dopo la sedicesima tappa, venendo scavalcato da Vincenzo Nibali Niente sorriso per Primoz Roglic dopo la sedicesima tappa del Giro d’Italia, il corridore sloveno infatti ha perso terreno nel corso della dura frazione odierna, pagando sul traguardo un gap di 1’22” da Nibali e da Carapaz. Massimo Paolone/LaPresse Un distacco che ha permesso allo Squalo di ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Oggi era dura - faceva freddo. Non è ancora finita - C’è sabato” : Primoz Roglic ha pagato dazio in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, Vincenzo Nibali ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo e ha mandato in crisi lo sloveno che non è riuscito a replicare all’allungo dello Squalo. Il balcanico è arrivato sul traguardo con 1’22” di distacco dal siciliano ed è scivolato in terza posizione nella classifica generale, il capitano della Jumbo-Visma non è parso in ...

Grande Fratello - anche Kikò Nalli perde la testa. E di mezzo C’è ancora lei - Francesca De Andrè : Un’altra Grande puntata, l’ottava per la precisione, del Grande Fratello. Protagonista assoluta sempre lei: Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre Faber. Talmente protagonista da chiedersi “cosa sarebbe stato il Grande Fratello senza Francesca De André?”. E qualcuno ha già risposto: “Poco, pochissimo, quasi nulla”. In effetti sono almeno quattro puntate che il reality condotto da Barbara D’Urso gira attorno – in ...

In Israele non C’è ancora un governo : Più di un mese dopo le elezioni il primo ministro uscente Netanyahu non ha ancora trovato un accordo con i suoi alleati e ora propone di tornare al voto

Pacetti : sconfitte tengono con piedi per terra - C’è ancora tanto da fare per Roma : Roma – “Si impara di piu’ dalle sconfitte che dalle vittorie. Le sconfitte servono a tenerti coi piedi per terra, a non perdere di vista gli obiettivi, a ricordarti che devi lavorare sempre sodo per raggiungerli. faremo tesoro del risultato di queste elezioni, ma non molliamo perche’ c’e’ ancora tanto da fare per il bene della citta’ e del Paese. Lo dobbiamo ai cittadini che hanno scelto noi alla guida ...

Marco Maddaloni e Romina si sposano ancora? “Non C’è la data” : Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato Marco Maddaloni e Romina Giamminelli Il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me insieme alla compagna e madre dei suoi figli Romina. Dopo la lettera che la promessa sposa ha scritto attraverso le pagine del settimanale DiPiù, […] L'articolo Marco Maddaloni e Romina si sposano ancora? “Non c’è la ...