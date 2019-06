Caterina Caselli | Ho sconfitto il cancro in privato Lo nascondevo sotto la

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Ho vissuto il male in, in famiglia, nascondendolola parrucca”, è la confessione cheha fatto a “7”, settimanale del Corriere della Sera. La produttrice musicale ha raccontato la sua battaglia contro il tumore:“Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita. Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è ... Il dolore non si delega: nessuno te lo può togliere.il malela parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere”.Nel corso dell’intervista, laha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera. Dagli esordi, passando per il successo della hit “Nessuno mi può giudicare”, fino alla decisione di appendere il microfono al chiodo per dedicarsi alla ricerca e al lancio di ...

Daniele_Manca : Caterina Caselli su @7Corriere: «Ho combattuto il cancro e sono tornata» | Il nuovo numero in edicola #oggi con… - lucfontana : Caterina Caselli su 7: «Ho combattuto il cancro e sono tornata» | Il nuovo numero in edicola oggi - Corriere : Su @7Corriere @CCaselliSugar racconta la sua lotta contro il cancro| «Ho vissuto la malattia in privato, in famigli… -