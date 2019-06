Catalogna | il processo è politico | le ipotesi del Tribunale supremo sono fantasiose

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Se c’è un, nel mondo contemporaneo, che merita più di ogni altro l’etichetta di “” è quello che si è concluso mercoledì 12 giugno di fronte aldi Madrid, contro vari esponenti politici catalani, accusati di sedizione, ribellione e malversazione per le vicende che hanno accompagnato il referendum indipendentista dell’ottobre 2017., chiusoai leader indipendentisti. Procura chiede 25 anni per Junqueras Ho assistito alle ultime due udienze. Avevo peraltro già avuto modo di mettere in evidenza, su questo blog, come si tratti di un uso assolutamente distorto della giurisdizione penale, impropriamente utilizzata nell’ambito di un pensieroautoritario di derivazione neofranchista, come surrogato di quella che dovrebbe ...

