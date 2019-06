Caso Csm | il passo indietro di Lotti  «Amareggiato | mi autosospendo dal Pd»

Caso procure - si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni : Caso procure, si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni È il quarto in tre giorni. Pressing nel Pd per chiedere il passo indietro a Lotti, dopo un’intercettazione in cui parla del vicepresidente Ermini. L’ex ministro si difende: “Mie opinioni, nessuna minaccia”. Mattarella indice elezioni suppletive per due ...

Caso Csm - Mattarella indice elezioni suppletive per due componenti : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in modo diretto nello scandalo che ha travolto il Consiglio Superiore della Magistratura. In qualità di Presidente del CSM, Mattarella ha "doverosamente indetto [...] la elezione suppletiva di due componenti magistrati appartenenti al collegio".L'elezione dei sostituti dei due membri dimissionari si terrà il 6 e il 7 ottobre 2019. Mattarella sembra aver deciso di indire le ...

Csm - sul Caso Lotti Zingaretti continua a invocare il “garantismo”. M5s : “Silenzio gravissimo e imbarazzante” : Mentre il procuratore della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione con cui ha avviato l’azione disciplinare nei confronti di cinque consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostiene che “un imputato (Luca Lotti, ndr) ha contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”, l’attesa è per le parole di Nicola Zingaretti. Un ...

Caso Palamara - Lotti : «Incontri leciti» Mattarella convoca elezioni del Csm : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Caso Csm - Lotti : "Non ho commesso reati". Ma nelle intercettazioni dice : "A Ermini qualche messaggio forte gli va dato" : Nuovo passo indietro a Palazzo dei Marescialli, si dimette il togato Antonio Lepre. E mentre il deputato dem si difende, emergono nuovi dettagli dagli ascolti. E il procuratore generale della Cassazione scrive: "Un imputato ha contribuito alla scelta del procuratore"

Caso Palamara - Lotti intercettato si difende : «Fango su di me - incontri leciti» Berlusconi : «Mattarella sciolga il Csm» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Caso procure - due consiglieri del Csm si dimettono dalla Disciplinare? : Caso procure, due consiglieri del Csm si dimettono dalla Disciplinare? Si tratta di Gianluigi Morlini (corrente Unicost) e Paolo Criscuoli (Magistratura indipendente). La decisione arriva dopo che il Pg della Cassazione ha promosso l’azione disciplinare nei loro confronti e nei confronti degli altri due consiglieri ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi sul Caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Il Caso Csm apre la crisi dentro l'Anm : tutti contro Magistratura Indipendente : All’Anm si apre la crisi. Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto la “convocazione urgente” di una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta guidata da Pasquale Grasso.La ragione è il documento approvato ieri dalla corrente del presidente dell’Anm, Magistratura Indipendente, che ha invitato i consiglieri autosospesi per lo scandalo nomine a rientrare al Csm. Una presa di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno : Ma lo sapete che il Caso Csm è targato pd?. Dietro lo scandalo toghe sporche 4 giudici sospesi per contatti con i dem Lotti e Ferri : toghe sporche Il Pd fa lo gnorri su Lotti, ma Roberti picchia duro L’ex procuratore chiede ai Dem la “condanna” dei loro esponenti coinvolti e rimane isolato nel partito. Il segretario resta prudente – trame csm di Wanda Marra La nuova Pd2 di Marco Travaglio Apprendiamo sgomenti che lo scandalo che investe il Csm è “come quello della P2”. Parola di Giuseppe Cascini, leader della corrente progressista Area, che ringrazia il ...

Caso Csm - Zingaretti sconcertato dal silenzio di Lotti : “Ora aiuti a fare chiarezza” : Nicola Zingaretti vuole evitare che i rapporti turbolenti tra politica e magistratura finiscano ancora una volta per turbare la campagna elettorale, in questa occasione in vista dei ballottaggi di domenica prossima. Certo, il segretario del Pd avrebbe preferito che Cosimo Ferri e, soprattutto, Luca Lotti fossero intervenuti in prima persona a chiarire la loro posizione. Ma solo il silenzio è giunto in questi giorni dai due deputati, ...

Caso Palamara. Il Csm decapitato : Altri quattro consiglieri autosospesi, 5 togati su 16 travolti dall’inchiesta. Cascini: “Scandalo come la P2”. Ermini: “Ora riscatto o siamo perduti”