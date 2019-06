Casamonica | clan verso il maxiprocesso Il pm chiede il rinvio a giudizio per 63

Casamonica - clan verso il maxiprocesso. Il pm chiede rinvio a giudizio per 63 persone : Associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, estorsione, usura, detenzione illegale di armi. Sono queste le accuse ipotizzate dal pm Giovanni Musarò nei confronti di 63 persone legate ai Casamonica. Per loro la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio. Nelle prossime settimane sarà fissata l’udienza preliminare per il procedimento che racchiude l’attività di indagine svolta negli ultimi quattro anni, ...

Roma - blitz contro i clan Casamonica e Di Silvio : arresti e perquisizioni - sgomberata villa già confiscata : Oltre 60 perquisizioni, arresti in flagranza, sequestri e una villa riconsegnata all’agenzia per i beni confiscati alle mafie. È il risultato di un’operazione congiunta di polizia, carabinieri e guardia di finanza contro i clan Casamonica e Di Silvio, egemoni a Roma e nelle zone limitrofe. Coordinate dalla procura di Roma e d’intesa con la Direzione distrettuale antimafia, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni ...

Blitz contro il clan Casamonica 22 ordinanze di arresto - coinvolto anche il territorio aquilano : Roma - Altro duro colpo dei carabinieri ai Casamonica. E' di 22 arresti, tra cui appartenenti alla famiglia, il bilancio di una nuova operazione in corso. Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. A Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte ...

Casamonica : a clan spaccio Roma sud : ANSA, - Roma, 09 MAG - Una sorta di espansione criminale in altre piazze di spaccio, nell'area sud di Roma, che comprende anche la zona della Garbatella, Eur, Tor Marancia, Appio Latino e Tuscolana. E'...

Blitz contro il clan Casamonica 22 ordinanze di arresto - coinvolto anche il territorio aquilano : Roma - Altro duro colpo dei carabinieri ai Casamonica. E' di 22 arresti, tra cui appartenenti alla famiglia, il bilancio di una nuova operazione in corso. Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. A Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte ...

Casamonica - nuovo blitz contro il clan. Droga - incassi da oltre 100 mila euro al mese : nuovo blitz dei carabinieri contro il clan Casamonica . Arrestate 22 persone , tra cui appartenenti alla famiglia. Le indagini hanno anche accertato l'esistenza di un'associazione finalizzata allo ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da oltre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Nuovo colpo dei carabinieri al clan Casamonica - 22 arresti : Nuovo duro colpo dei carabinieri al clan Casamonica. A Roma, Trapani, Foggia, Voghera (Pavia), Paola (Cosenza), Nuoro e Tornimparte (L'Aquila), i militari della Compagnia di Roma Casilina stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, dal gip del Tribunale di Roma, nei confronti di 22 persone (di cui 21 in carcere e e una agli arresti domiciliari), tra i quali appartenenti alla ...

Clan Casamonica - per la Cassazione 'è un'associazione di stampo mafioso' : Il noto Clan Casamonica che affonda le sue radici tra Abruzzo, Lazio e Molise è ufficialmente riconosciuto come 'mafia' anche dall'autorità giudiziaria. A stabilirlo è la III sezione penale della Corte di Cassazione in una sentenza depositata oggi, rendendo così inammissibili i ricorsi ai 18 indagati contro l'ordinanza del Riesame di Roma che aveva confermato le misure cautelari in carcere verso alcuni esponenti delle famiglie Casamonica e ...

Cassazione : "Casamonica-Spada clan mafiosi" : Casamonica-Spada mafiosi interscambiabili . Cassazione conferma mafiosità clan, parlando di 'solido vincolo familiare e affiliati accomunati dal fine comune di commettere reati'. Non ci stancheremo ...

Cassazione : "Il clan dei Casamonica è un'associazione mafiosa" : Gabriele Laganà In una sentenza depositata oggi, la Terza sezione penale della Cassazione ha stabilito che il clan dei Casamonica è un'associazione di stampo mafioso Il clan dei Casamonica è "un'associazione di stampo mafioso". A stabilirlo è stata la Terza sezione penale della Cassazione che, in una sentenza depositata oggi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 18 indagati, alcuni dei quali esponenti della famiglia in ...

"Il clan Casamonica è un'associazione mafiosa" : la sentenza della Cassazione : I clan dei Casamonica è "un'associazione di stampo mafioso". A definire così l'organizzazione criminale con base a Roma è la Cassazione. Lo ha sottolineato la terza sezione penale Suprema corte in una sentenza depositata oggi e con cui ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 18 indagati - tra cui diversi esponenti della famiglia Casamonica e alcuni della famiglia Spada - contro l'ordinanza del Riesame di Roma che lo scorso ...

Casamonica - per Cassazione il clan è 'associazione di stampo mafioso' - : La Suprema Corte rigetta il ricorso presentato da esponenti di famiglia e degli Spada per rivedere le misure cautelari: restano in carcere come aveva già previsto il Gip

Casamonica - per Cassazione il clan è "associazione di stampo mafioso" : Casamonica, per Cassazione il clan è "associazione di stampo mafioso" La Suprema Corte rigetta il ricorso presentato da esponenti di quella famiglia e degli Spada per rivedere le misure cautelari: restano in carcere come aveva già previsto il Gip Parole chiave: ...