Campionato Primavera | l’Atalanta è campione d’Italia | Inter ko nel finale

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Stagione magica per l’Atalanta. Dopo lo storico quarto posto conquistato dalla prima squadra, ladella Dea si lauread’Italia battendo l’nella finalissima grazie al sigillo di Colley negli ultimi minuti di gara. Si tratta del terzo scudetto nella storia per la Dea, che arriva dopo 21 anni. Gli ultimi due campionati erano stati vinti proprio dall’. Nel primo tempo del Tardini di Parma tanto equilibrio, La palla gol più grande capita sulla testa dell’atalantino Heidenreich, respinta di Dekic con un riflesso felino. Nella ripresa l’sembra avere qualcosina in più dei bergamaschi, ma la squadra di Madonna non riesce a sfondare. Una chance ghiottissima ce l’ha il neo entrato Esposito al 75′, ma il classe 2002 colpisce un clamoroso palo a due passi dalla porta. L’Atalanta viene graziata e ...

SerieA : È finita! L'@Atalanta_BC ha vinto la Finale del campionato Primavera 1 TIM ottenendo il terzo titolo della sua stor… - SerieA : A poche ore dalla Finale del campionato Primavera 1 TIM Massimo Brambilla ripercorre la stagione della sua… - SerieA : L'@Inter è alla ricerca del terzo campionato Primavera 1 TIM di fila. Armando Madonna spiega quale deve essere l'ap… -