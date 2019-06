CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE 2019 #RagazzeMondiali spopola su Twitter

CAMPIONATO MONDIALE di calcio femminile 2019 - tutto quello che c’è da sapere : l’Italia torna dopo 20 anni : Prende il via oggi il Campionato Mondiale di calcio femminile 2019 . Ad aprire le danze sarà la Francia, padrona di casa, contro la Corea del Sud alle 21. Ad inaugurare l’ottava edizione del torneo sarà la cerimonia d’apertura al Parco dei Principi. torna a partecipare l’Italia, dopo le presenze del 1991 (quarti di finale) e del 1999 (eliminazione al primo turno). Grande attesa per le azzurre inserite in un gruppo C molto ...

Beach volley - CAMPIONATO MONDIALE 2019 Amburgo. Le qualificate : solo due coppie azzurre al via - in attesa delle sei wild cards : Come in Olanda 2015 e a Vienna 2017, l’Italia avrà quasi certamente solo due coppie al via del Campionato Mondiale 2019 in programma dal 28 giugno al 7 luglio ad Amburgo in Germania. Daniele Lupo e Paolo Nicolai (che dovrebbero rientrare ad Ostrava a fine maggio dopo uno stop di un mese e mezzo a causa dell’infortunio al dito della mano destra di Lupo) saranno ai nastri di partenza di un evento che non hai mai riservato loro grandi ...