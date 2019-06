Calciomercato Napoli | per James Rodriguez Adidas è disposta a pagare il 20% dell' ingaggio

NAPOLI - ALBIOL AL VILLARREAL?/ Calciomercato - 'ha nostalgia di casa' : e la clausola.. : NAPOLI, Raul ALBIOL potrebbe lasciare la società partenopea: lo vuole il Villarreal. Lui ha manifestato l'intenzione di tornare in Spagna: c'è una clausola.

MANOLAS AL MILAN?/ Calciomercato : Roma non fa sconti e si inserisce anche il Napoli : MANOLAS al MILAN? Calciomercato: la Juventus rilancia e propone Higuain alla Roma, anche i rossoneri ci provano ma bianconeri in vantaggio.

Calciomercato Napoli - dalla Spagna : “Albiol a un passo dal Villareal” : Dopo sei stagioni nella città partenopea, potrebbe concludersi l’avventura di Raul Albiol con la maglia del Napoli. A darne notizie è ‘Marca’, secondo cui il difensore sarebbe ad un passo dal Villareal. Per il quotidiano iberico, il club spagnolo sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria di 4 milioni, ‘interrompendo’ difatti la coppia centrale (con Koulibaly) che per tanti anni ha fatto le fortune degli ...

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa dal Napoli - ecco la situazione : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte entrata in casa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, Paratici e soci starebbero pensando ad un grande colpo per migliorare la linea arretrata della squadra. Considerando il sempre più probabile addio di Cancelo, il nuovo allenatore della Juventus (che ancora non è dato sapere chi sia), pare possa […] More

Calciomercato Parma - occhi puntati in casa Napoli : il club emiliano piomba su due giocatori azzurri : Il club emiliano ha messo gli occhi su Ounas e Rog, due profili che stuzzicano eccome il ds Faggiano Lavori in corso in casa Parma, il club emiliano infatti è impegnato a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per mantenere gli standard di qualità mostrati nell’ultimo campionato. Gli occhi del ds Faggiano sono puntati verso Napoli, club con cui è in atto una forte sinergia di mercato. Le parti, oltre a discutere del ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez : nuova formula per convincere il Real : Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real. Il Napoli scende in campo con le sue più alte sfere per strappare al Real Madrid quel top player chiesto da Carlo Ancelotti. James Rodriguez non è più un sogno per il club azzurro, soprattutto perché nell’ ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis fa sul serio per James Rodriguez : Ancelotti la carta per convincerlo : Il presidente del club azzurro ha messo nel mirino il colombiano, tornato al Real Madrid dopo la fine del prestito al Bayern Monaco Il Napoli ha messo gli occhi su James Rodriguez, tornato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Il colombiano piace eccome al club del presidente De Laurentiis, che ha dato mandato all’agente Jorge Mendes di sondare la disponibilità di Florentino Perez a cedere il giocatore a cifre ...

Calciomercato Napoli - obiettivi per l’attacco - Rai : “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…” : Calciomercato Napoli, obiettivi per l’attacco, Rai: “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…” Calciomercato Napoli, obiettivi per l’attacco, Rai: “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…”. Si parla di Calciomercato Napoli alla “Domenica Sportiva Estate”, su Raidue. La squadra di esperti della sezione sportiva del servizio pubblico aggiorna su alcune operazioni attribuite ...

Calciomercato Napoli - si complica l’affare Veretout : anche l’Arsenal sul centrocampista [DETTAGLI] : Nelle ultime ore, quello che sembrava un affare in discesa per il Napoli rischia di complicarsi seriamente. Su Jordan Veretout, obiettivo di mercato dei partenopei, infatti, sono piombate diverse squadre. L’Atalanta in primis sembra aver fatto i primi tentativi per arrivare al centrocampista francese, valutato non meno di 25 milioni. Secondo quanto riporta l’Équipe, si sarebbe fatto vivo anche l’Arsenal. Il regista ...

Calciomercato domenica 8 giugno : Cagliari - spunta Eder. Juve-Sarri - ci siamo. Napoli su Lukaku : Calciomercato 9 giugno- Tutto pronto per le trattative di oggi domenica 9 giugno. Accordo imminente tra l’Inter e il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Barella. Cagliari: Barella ad un passo dall’Inter. Il club isolano incasserà circa 45 milioni di euro complessivi. spunta Eder come nuova contropartita tecnico. Il giocatore potrebbe gradire la destinazione […] L'articolo Calciomercato domenica 8 giugno: Cagliari, spunta ...

Calciomercato Atalanta - tentativo per Veretout : si prova la beffa al Napoli : Calciomercato Atalanta – Stagione incredibile per l’Atalanta che ha staccato il pass per la prossima Champions League, adesso l’obiettivo è costruire una squadra sempre più competitiva. Il Calciomercato si infiamma sia in entrata ed uscita, da valutare le situazioni di Zapata e Ilicic mentre in entrata previsti innesti importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’ultima grande idea porta ...

Calciomercato Napoli - Repubblica : “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere” : Calciomercato Napoli, Repubblica: “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere” Calciomercato Napoli, Repubblica: “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere. Il “ritorno del figliol prodigo”, famoso dipinto di Rembrandt, potrebbe realizzarsi con il Vesuvio sullo sfondo ed un ragazzone che ha conosciuto Napoli come sua prima dimora italiana. Parliamo di Duvan Zapata, attaccante dell’ Atalanta che ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ufficializza Di Lorenzo e apre al nuovo centravanti! : Calciomercato Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, e come riportato dal “Corrieredellosport.it”, il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli. Un affare lampo concretizzato nel giro di pochi giorni. Il terzino destro andrà ad arricchire lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Non solo, lo stesso De Laurentiis ha colto […] L'articolo ...

Calciomercato Napoli - occhio allo United : mega offerta per Koulibaly : L’ennesima stagione importante per lui, che da quando è a Napoli è cresciuto tantissimo, rivelandosi uno dei migliori difensori della Serie A e tra i migliori d’Europa. Non per niente, è ormai un habitué vedere accostato il nome di Koulibaly a tante squadre importanti. L’ultima in ordine di tempo è il Manchester United, che secondo il Daily Express ha presentato una mega-offerta al calciatore e agli azzurri. I Red ...