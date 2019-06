Calciomercato Milan | chiesto Manolas alla Roma | il sogno di Giampaolo però è un

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Lecce prova il colpaccio - la lunghissima lista di Cairo - i nomi del Milan : IL Lecce prova IL colpaccio – Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare l’attaccante esperto alla corte di Liverani, la trattativa è iniziata già da alcuni giorni e potrebbe trovare esito positivo a breve. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora qualcosa per chiudere con il Besiktas ma c’è grande fiducia in ...

Calciomercato Milan - la premiata ditta Massara-Maldini porta grandi colpi : tutti i nomi sul taccuino [FOTO] : 1/25 Frederic Massara (LaPresse/Alfredo Falcone) ...

Calciomercato NEWS 13 GIUGNO/ Juventus - Inter - Roma - Milan - ultime notizie trattative : CALCIOMERCATO NEWS 13 GIUGNO Milan, Roma, Juventus, Inter: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Calciomercato news 13 giugno/ Trattative ultime notizie Milan - Roma - Juventus - Inter : Calciomercato news 13 giugno Milan, Roma, Juventus, Inter: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Calciomercato Milan - dopo Krunic si punta Sensi : possibile scambio con Cutrone : La coppia Maldini-Boban è già al lavoro seppur non siano ancora state ufficializzate le rispettive cariche. dopo l’arrivo a sorpresa di Krunic (8 milioni e 4 anni di contratto), si punta un altro centrocampista: Stefano Sensi. La partenza di Bakayoko e il tentativo di piazzare Biglia, considerato troppo “vecchio” e costoso dal club, obbligano il Milan ad investire su giovani a centrocampo. Non avendo la possibilità di ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Calciomercato Milan – Colpo a sorpresa del club rossonero - preso Krunic dall’Empoli : le cifre dell’operazione : Il club rossonero ha preso il centrocampista dell’Empoli, chiudendo nel pomeriggio di oggi una trattativa lampo Rade Krunic è praticamente un nuovo giocatore del Milan, il club rossonero ha raggiunto nel pomeriggio di oggi l’accordo con l’Empoli per l’acquisizione del centrocampista bosniaco. Documenti già firmati tra le società, alla presenza dell’intero stato maggiore del Milan, tra cui anche Boban che ha ...

Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan/ Calciomercato - Pistocchi lancia la 'bomba' : Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan: Maurizio Pistocchi parla di un'offerta shock per il tecnico che la Juventus ha lasciato a casa

Calciomercato news 12 giugno/ Roma - Juventus - Inter - Milan trattative - ultime notizie : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Milan : Sensi - trattativa sbloccata? Le ultime : Dopo un periodo di stand-by, il Milan ha ripreso i contatti con Stefano Sensi del Sassuolo e prepara l’offerta decisiva per completare l’acquistoCalciomercato / Milan / Sensi – Settimana importante quella che si appresta a passare il Milan, che nella giornata di venerdì potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, ovvero Marco Giampaolo, mentre la nuova società sembra essere già completata, con gli arrivi di Boban e Massara ...

Calciomercato NEWS 12 GIUGNO/ Trattative - ultime notizie Milan - Juventus - Inter - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato news 12 giugno/ Milan - Juventus - Roma - Inter ultime notizie - trattative : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano