Calciomercato | le notizie di oggi – Il Lecce prova il colpaccio | la lunghissima lista di

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) ILIL– Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che stando a portare l’attaccante esperto alla corte di Liverani, la trattativa è iniziata già da alcuni giorni e potrebbe trovare esito positivo a breve. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora qualcosa per chiudere con il Besiktas ma c’è grande fiducia in casa. Si avvicina un calciatore in grado di fare la differenza.scatenato, le ultime sul mercato LADI CAIRO – Il Torino si tuffa sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra fortissima per la prossima stagione, la base c’è come conferma l’ultimo importante campionato e la qualificazione in Europa League sfiorata. Walter Mazzarri rappresenta sicuramente una garanzia, il presidente Cairo è al lavoro per ...

romeoagresti : #Juventus, #Icardi sempre nel mirino: nuovi contatti ?????? ?? - romeoagresti : #Juventus-#Empoli: incontro fissato per chiudere l’operazione #Traorè. // Juventus have scheduled a meeting with Em… - GoalItalia : La smentita di Raiola su De Ligt al PSG: 'Classico esempio di fake news' -