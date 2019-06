Calciomercato Juventus | ultime notizie | non si mollano Chiesa e Pogba

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Calciomercato Juventus - l’11 stellare con Sarri : una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto - come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO] : 1/23 La Juventus di Sarri ...

Calciomercato Juventus - Rabiot conferma : “parlo con i bianconeri” : Calciomercato Juventus – La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore tra panchina e Calciomercato, nella serata di ieri è stato trovato l’accordo con il Chelsea per il tecnico Sarri. Per il centrocampo è corsa ad un calciatore di grande spessore, i nomi sono quelli di Pogba e Milinkovic ma è in corsa c’è anche Rabiot come conferma lo stesso calciatore intercettato da ‘Il Corriere dello Sport’: ...

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

Calciomercato Juventus - se dovesse saltare Sarri l'alternativa potrebbe essere Mourinho : Sale l'attesa per tutta la tifoseria della Juventus, che ancora non sa chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la panchina bianconera da quasi un mese e la dirigenza della Juventus sta tenendo tutti i tifosi sulle spine. In queste ore sta circolando con grande insistenza il nome di Maurizio Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea e che è riuscito ad arrivare al terzo posto in campionato. Stando ...

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa dal Napoli - ecco la situazione : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte entrata in casa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, Paratici e soci starebbero pensando ad un grande colpo per migliorare la linea arretrata della squadra. Considerando il sempre più probabile addio di Cancelo, il nuovo allenatore della Juventus (che ancora non è dato sapere chi sia), pare possa […] More

Calciomercato NEWS 13 GIUGNO/ Juventus - Inter - Roma - Milan - ultime notizie trattative : CALCIOMERCATO NEWS 13 GIUGNO Milan, Roma, Juventus, Inter: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Calciomercato news 13 giugno/ Trattative ultime notizie Milan - Roma - Juventus - Inter : Calciomercato news 13 giugno Milan, Roma, Juventus, Inter: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Calciomercato Juventus - tre possibili grandi colpi : tra questi De Ligt : La Juventus sta lavorando con grande assiduità per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'allenatore più vicino al club bianconero sarebbe Maurizio Sarri. Con lui il club bianconero potrebbe giocare con un 4-3-3 molto offensivo e il primo acquisto di Fabio Paratici potrebbe essere un difensore di altissimo livello. La Juventus, infatti, dovrà sostituire Andrea Barzagli (che si è ritirato dal calcio giocato) e Martin ...

Calciomercato Juventus - missione in Francia di Paratici : nel mirino Ndombele e Gouiri - poi incontro con lo United : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è la questione panchina, nuovo incontro con il Chelsea per sbloccare la situazione legata al tecnico Maurizio Sarri. Prime mosse di mercato, secondo l’edizione di speciale Calciomercato su Sky Sport missione in Francia di Paratici, incontro con il Lione per il centrocampista Ndombele, occhi anche sul giovane Amin Gouiri, in ...

Calciomercato Juventus – Sfuma il colpo Ndonbele : il centrocampista è ad un passo dal Tottenham : Il Tottenham anticipa tutti per Tanguy Ndombele: a giorni l’accordo con il Lione, battuta anche la concorrenza della Juventus In attesa dell’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, il mercato della Juventus vive una fase di stallo. I bianconeri, sempre pronti ad anticipare la concorrenza e a muoversi con velocità e decisione sul mercato, quest’anno, complice l’addio di Allegri, dovranno ‘mettersi in coda’ ai ...

Calciomercato Juventus - le parole di Corsi su Traoré : “Al 90% è fatta” : Calciomercato Juventus – Ad un passo il secondo acquisto dei bianconeri. Dopo l’arrivo di Ramsey è vicinissimo l’ingaggio di Traoré dall’Empoli, come confermato dalle parole del presidente Fabrizio Corsi, a margine della sua partecipazione alla rassegna di moda “Pitti Immagine” in corso a Firenze: “Traoré alla Juventus? Al momento penso di sì. Credo che al 90%, anche qualcosa in più, vada così, ...

Calciomercato news 12 giugno/ Roma - Juventus - Inter - Milan trattative - ultime notizie : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato NEWS 12 GIUGNO/ Trattative - ultime notizie Milan - Juventus - Inter - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano