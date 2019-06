Calcio | Mondiali Under20 2019 | Italia-Ecuador 0-1 Olivieri sbaglia dal dischetto | Mina

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Inghilterra-Argentina 1-0. Taylor decide la partita dopo l’errore dal dischetto di Parris : L’Inghilterra vince ancora col minimo scarto ai Mondiali di Calcio femminile e si qualifica agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 l’Argentina: decide la rete al minuto 61 di Taylor, dopo che al 28′ Parris si era vista respingere un Calcio di rigore da Correra con il successivo ausilio del palo. Nel primo tempo l’Inghilterra inizia in spinta ma non sfonda, poi al 28′ arriva l’ingenuità di Bravo, che ...

Risultati Mondiali di Calcio femminile 2019/ Diretta gol : pari a Le Havre : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: le classifiche dei gironi, Diretta gol live delle partite in programma oggi, 14 giugno. Gioca anche l'Italia.

LIVE Inghilterra-Argentina Calcio femminile 1-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : la sblocca Taylor al 61' - inglesi ad un passo dagli ottavi : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

LIVE Inghilterra-Argentina Calcio femminile 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : britanniche molto pericolose - Correa para un rigore e tiene salva la porta : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

Mondiali Calcio femminile – Altro che signorine! Sara Gama - Calcio in faccia e perde un dente : la capitana dell’Italia si rialza [FOTO] : Sara Gama perde un dente dopo un calcio della giocatrice della Giamaica: la capitana dell’Italia si rialza e prosegue la partita in maniera stoica Il calcio è uno sport per soli uomini? Noi non ci giureremmo. Oltre alla grande abilità mostrata sul rettangolo verde, le donne hanno dimostrato di saper competere e soprattutto, picchare duro, tanto quanto i colleghi maschi! Quante volte abbiamo visto un uomo simulare un fallo, accentuare ...

Calcio - Cristiana Girelli nella leggenda : tripletta ai Mondiali come Paolo Rossi e Carolina Morace! Nell’elite dei fuoriclasse : Cristiana Girelli è entrata nella storia del Calcio italiano, l’attaccante della Nazionale ha fatto il proprio ingresso nel ristrettissimo gruppo di azzurri capaci di segnare una tripletta ai Mondiali. Oggi il nostro numero 10 si è scatenata contro la Giamaica mettendo a segno i primi tre gol dell’incontro concluso con un roboante 5-0, le ragazze di Milena Bertolini hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna ...

Mondiali Calcio femminile – Italia - Cristiana Girelli sul podio delle bomber : ecco la classifica marcatrici aggiornata : Grazie alla tripletta segnata quest’oggi, Cristiana Girelli sale sul podio delle migliori marcatrici dei Mondiali di calcio femminile: altre due Italiane nella top 10 Un netto 0-5 rifilato alla Giamaica ha permesso all’Italia di staccare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Grande festa fra le azzurre trascinate dall’attaccante Cristiana Girelli che si è portata a casa il pallone della gara, avendo ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : pagelle Italia-Giamaica 5-0. Cristiana Girelli - partita Champagne - Giugliano e Bartoli sontuose : Amici sportivi, non svegliateci. A Reims (Francia), l’Italia sconfigge per 5-0 la Giamaica nel secondo match valido per il gruppo C e conquista gli ottavi di finale matematicamente dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Una partita di grande qualità e maturità delle azzurre che continuano a regalarci e regalarsi prestazioni eccezionali. Di seguito le pagelle: LE pagelle DI ITALIA – GIAMAICA 5-0 GIULIANI 6.5: Si addormenta su un ...

Mondiali Calcio femminile - troppa Italia per la Giamaica : 5 a 0 e passa agli ottavi : L’Italia è agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Le Azzurre travolgono la Giamaica con una tripletta di Cristiana Girelli e una doppietta di Aurora Galli: finisce 5-0 contro le ‘Reggae Girlz’. Un risultato che vale il primo posto momentaneo nel girone C con 6 punti davanti ad Australia e Brasile (entrambe a 3). L’ultimo match contro le Verdeoro sarà decisivo per stabilire solo per stabilire chi passerà come ...

Mondiali di Calcio femminile : l'Italia batte la Giamaica 5-0 : Ai Mondiali di calcio femminile le azzurre strapazzano la Giamaica e passano agli ottavi di finale. Le ragazze di Bertolini hanno segnato ben 5 gol in una partita a senso unico. Il primo tempo si è concluso infatti sul risultato di due reti a zero per l’Italia con la doppietta di Girelli al 12′ (su rigore) e al 25′.Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia e Girelli va ancora a segno con le Giamaicane ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia conquista la seconda vittoria : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan domina con 5 gol - Girelli a quota 3 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - Italia show : travolgente 5-0 alla Giamaica! Tripletta di Girelli - bis di Galli : si vola agli ottavi : Padrone incontrastate, dominatrici del campo dal primo all’ultimo minuto, travolgenti ed entusiasmanti: l’Italia surclassa la Giamaica con un roboante 5-0, conquista la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali 2019 di calcio femminile e si qualifica agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. Le azzurre, che domenica pomeriggio avevano battuto l’Australia in pieno recupero, hanno giganteggiato a Reims (Francia) e ...