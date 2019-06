Calcio femminile | Mondiali 2019 | Italia-Giamaica | la partita più difficile per le

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (venerdì 14 giugno). Come vederle in tv e streaming : Si prosegue senza soluzione di continuità nei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Tre le partite in programma quest’oggi: alle ore 15.00 il Giappone vuol rifarsi dopo il deludente pareggio contro l’Argentina ed affronterà la Scozia in uno scontro decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale delle vice campionesse del mondo. A seguire il match più atteso per i tifosi italiani, ovvero la partita tra la Nazionale di Milena ...

Campionato mondiale di Calcio femminile 2019/ Tornano le ragazze terribili - oggi... : Campionato mondiale di calcio femminile 2019, le squadre protagoniste. Spazio a Giappone, Scozia, Giamaica, Italia, Inghilterra e Argentina

VIDEO Cina-Sudafrica 1-0 Mondiali Calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Decide la rete di Li Ying : La Cina ha sconfitto il Sudafrica per 1-0 nel match valido per i Mondiali 2019 di calcio femminile, le asiatiche si sono imposte grazie alla rete di Li Yang al 40′: incontro dominato da parte delle ragazze in rosso che, dopo aver perso soltanto di misura contro la quotata Germania, rimangono pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre le africane sono a un passo dall’eliminazione. Di seguito il VIDEO con ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - Cina-Sudafrica 1-0 : Li Ying segna il gol vittoria : La Cina ha sconfitto il Sudafrica per 1-0 ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le asiatiche hanno conquistato la prima vittoria nel torneo dopo aver perso all’esordio contro la Germania (1-0) e rimangono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre le africane sono sull’orlo dell’eliminazione. La Cina si giocherà il tutto per tutto contro la Spagna nell’ultima giornata quando invece le sconfitte di ...

VIDEO Australia-Brasile 3-2 Mondiali Calcio femminile - highlights - gol e sintesi : le Matildas vincono in rimonta : L’Australia ha sconfitto il Brasile per 3-2 ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le Matildas si sono imposte in rimonta al termine di un incontro estremamente avvincente e appassionante: ora le due compagini sono in testa al gruppo C a quota 3 punti insieme all’Italia che domani affronterà la Giamaica con la possibilità di allungare e di qualificarsi agli ottavi di finale. Le sudamericane sono passate in vantaggio al 27′ ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - Sara Gama : “La Giamaica non va sottovalutata : step importante per la qualificazione” : Sara Gama si sta preparando per una nuova battaglia in campo, l’Italia affronterà la Giamaica domani pomeriggio (ore 18.00) a Reims (Francia) e la nostra capitana vuole farsi trovare pronta all’appuntamento. Il difensore, reduce dalla vittoria contro l’Australia in una partita dove ha però concesso il calcio di rigore da cui è scaturito il gol dello svantaggio, cercherà di essere assoluta protagonista in positivo nel match ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - Milena Bertolini : “Vogliamo passare il turno - Giamaica avversario insidioso : non facciamo calcoli” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani (ore 18.00) affronterà la Giamaica nella seconda partita dei Mondiali 2019 di calcio femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Reims con l’obiettivo di conquistare la seconda vittoria consecutiva nel torneo e qualificarsi agli ottavi di finale, un successo è determinante per la nostra compagine nella rincorsa verso il primo posto nel gruppo C e a un tabellone sulla carta più ...

Mondiali Calcio femminile 2019 : Italia - sfida cruciale alla Giamaica! Una vittoria per avvicinare il primo posto : tutti gli scenari : Vigilia rovente per l’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, domani (ore 18.00) le azzurre scenderanno in campo a Reims per affrontare la Giamaica e lo faranno conoscendo il risultato della sfida tra Australia e Brasile andata in scena questo pomeriggio: le oceaniche si sono imposte in rimonta per 3-2, una vittoria che rimescola le carte all’interno del girone C. Al momento la nostra Nazionale si trova al comando con 3 punti ...

Mondiali Calcio femminile – L’Australia ribalta il Brasile - la situazione del Girone dell’Italia : L’Australia batte il Brasile nella seconda giornata del Girone C, raggiungendo così le verdeoro e l’Italia a tre punti Gol e spettacolo nel match tra Australia e Brasile, giocato a Montpellier e terminato 3-2 a favore delle ‘Matildas’. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena fin dalle prime battute di gioco, che vedono le sudamericane riuscire a portarsi in vantaggio di due reti grazie a Marta e Cristiane. Prima ...

Mondiali di Calcio femminile – Hublot orologio ufficiale della rassegna iridata : Hublot, orologio ufficiale del FIFA Women’s World Cup France 2019TM Dal 7 giugno al 7 luglio, la Francia ospita un mese di gare: 52 incontri, 24 squadre che si affronteranno in 9 stadi distribuiti in tutto il paese. Un anno dopo la vittoria dei Bleus, il calcio seduce sempre più spettatrici e l’8a edizione del FIFA Women’s World CupTM è destinata a reclutare numerosi nuovi supporter. Un evento che si deciderà con le semifinali del 2 ...

Nazionale di Calcio femminile - il fidanzato del portiere Laura Giuliani : “Ai Mondiali niente sesso” : “Se quando raggiungerò Laura in Francia faremo ‘astinenza’ sessuale oppure no? Quando sarò lì lascerò Laura concentrata, è il mister che decide, le ragazze staranno insieme tra loro per rimanere più concentrate”. A svelare i retroscena più privati dei Mondiali di calcio femminile è Cristian Cottarelli, il fidanzato del portiere della Nazionale Laura Giuliani, anche lui portiere, ai microfoni di Un giorno da pecora. ...

Calcio femminile - Mondiali e vergogna nascosta : quanto guadagnano le donne in confronto ai maschi : La classifica di Forbes non sorprende: Leo Messi è lo sportivo più pagato al mondo con 127 milioni di euro incassati all' anno. Nei giorni del Mondiale femminile, nasce spontanea la domanda: e la collega più ricca? Parliamo della norvegese Ada Hegerberg, primo Pallone d' oro al femminile, che incass