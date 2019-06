Bunny Shaw | la stella giamaicana che spaventa l’Italia

vanityfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Non fosse stato per il calcio, probabilmente, la sua vita avrebbe preso una strada completamente diversa, e non per forza con una via d’uscita positiva. Khadija, o più semplicementeper via di due begli incisivi superiori e di una passione smisurata per le carote, è ladella Giamaica che oggi alle 18 sfida l’Italia nei Mondiali di calcio femminile. Lei e le Reggae Girlz hanno compiuto l’impresa di essere la prima nazione caraibica a qualificarsi per la competizione, e ora, anche se partono dalla posizione di ranking più bassa tra tutte le squadre in gara, vogliono stupire., per la verità, l’ha già fatto. A 14 anni giocava già nella nazionale Under 20 del suo Paese e grazie alle sue doti da prima punta si è guadagnata una borsa di studio all’Università del Tennessee, dove si è laureata a maggio, giusto un mese prima di partire per i ...

VanityFairIt : L'attaccante della Giamaica viene da un contesto disagiato e ha perso tre fratelli in sparatorie tra gang rivali. M… - alexcobra11 : Dopo aver visto la Nadeshiko #JPN giocare un match di alto livello per almeno 70 minuti (occhio alle distrazioni ch… - alexcobra11 : Veniamo al mondiale femminile, la Giamaica è avversario, sulla carta, abbordabile ma attenzione a sottovalutarla e… -