Bunny | Giamaica | “Le italiane sono organizzate | ma allacciano le scarpe come noi”

(Di venerdì 14 giugno 2019) Cipoche speranze che lariesca a restare in vita nel girone del Mondiale che la vede protagonista con Italia, Australia e Brasile. Ma la storia della Nazionale di Cedella Marley è tutta da raccontare. Gaia Piccardi sul Corriere della Sera racconta la storia della star della squadra, Khadija Shaw, detta. La 22enne si è appena laureata all’Università del Tennessee. E’ cresciuta in un violento sobborgo di Kingston, Spanish Town, sfidando i maschi a piedi nudi: “Trattatemi male, chiedevo: così miabituata alla durezza delle entrate” Eproprio le giocate da strada quelle cheha portato al Mondiale. La sua storia è fatta di dolore e riscatto. Gioca per dimenticare la sofferenza legata alla perdita di tre fratelli uccisi in una guerriglia tra gang, un quarto morto in un incidente d’auto e un cugino salvo per miracolo dopo uno scontro ...

