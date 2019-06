Brexit ultime notizie | aleggia ancora l’ombra del No-deal

Brexit ultime notizie : i nomi in lizza per succedere alla May : Brexit ultime notizie: i nomi in lizza per succedere alla May A tre giorni dalle dimissioni di Theresa May dovute al caos Brexit, è bagarre per sostituire l’ex inquilina di Downing Street alla guida del Regno Unito e del partito conservatore. Il sistema politico britannico prevede infatti che sia il partito che ha la maggioranza alla Camera dei Comuni ad indicare un nuovo candidato alla guida del governo, in caso di dimissioni del ...

Brexit - le ultime ore di Theresa May : annunciata la data dimissioni : «Ho servito il Paese che amo» ha detto prima di girarsi e di rientrare attraverso il portoncino al numero 10 di Downing Street. La premier britannica Theresa May ha annunciato la data delle sue dimissioni: se ne andrà il 7 giugno, lasciando la leadership del partito conservatore e poi il ruolo di premier. May ha espresso grande “rammarico” per non essere riuscita ad attuare la Brexit: «Ho fatto del mio meglio per assecondare il voto ...