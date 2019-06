Brasile e Argentina in Copa America e rally di Sardegna su DAZN

Coppa America 2019 - le favorite. Brasile davanti a tutti anche senza Neymar - Argentina e Uruguay un passo indietro : Si aprirà questo fine settimana la Coppa America 2019 , uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva calcistica che si terrà per la quinta volta nella storia in Brasile . La CONMEBOL, ente organizzatore del torneo, ha stabilito che questa edizione sarà l’ultima a disputarsi in un anno dispari poiché dal prossimo anno l’evento si svolgerà con la stessa cadenza degli Europei. Le formazioni presenti saranno 12 e per la prima volta nella ...

Copa America in Brasile - calendario fase a gironi : sabato 15 giugno Argentina-Colombia : Al via venerdì 14 giugno la 46ª edizione della Copa América. Il torneo di calcio della Conmebol si svolgerà in Brasile fino a domenica 7 luglio, giorno in cui verrà disputata la finale al Maracanã di Rio de Janeiro. La nazionale campione in carica è il Cile, vincitrice delle ultime due edizioni, tra cui quella del centenario disputata negli Stati Uniti. Non sarà facile per La Roja centrare il tris consecutivo visto che ci sono contendenti più ...